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Mais sobre o Mundial 2026

CNN Prime Time - 17 de junho de 2026

Ontem às 21:30

Com João Póvoa Marinheiro.

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CNN Meia Noite - 17 de junho de 2026

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Pedro Adão e Silva

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Agostinho Costa

"Na prática, o acordo reconhece a soberania do Irão no Estreito de Ormuz. Isto muda tudo"

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