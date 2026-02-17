TV
Videos
Guia TV
Programas
DIRETO
Pesquisar
Mundo
Europa
E.U.A.
Ásia
África
Brasil
Médio Oriente
Política
Presidenciais 2026
Governo
Partidos
Presidente Marcelo
Factos Primeiro
Poder
Negócios
Economia
Dinheiro
Empresas
Imobiliário
Líderes
País
Crime e Justiça
Educação
Meteorologia
Saúde
Covid-19
Vida Saudável
Saúde Mental
Família
Amor e Sexo
Desporto
Benfica
FC Porto
Sporting
Liga
Seleção
Ronaldo
Champions
Desportos
Heróis
Artes
Música
Cinema
Teatro e Dança
Séries
Livros
Opinião
Colunistas
Comentadores
Estilo de Vida
Viagens
Gastronomia
Moda
Beleza
Tendências
Luxo
Automóvel
Futuro
Clima
Tecnologia
Ciência
Storytelling
TV
Videos
Guia TV
Programas
Podcasts
Ao vivo
Summit
International Summit
In Focus
Meet The CEO
Oeiras Education Forum
Todas as edições
Mais
Newsletters
Ficha Técnica
Branded Content
SIGA A CNN
ÚLTIMAS
VÍDEOS
PRESIDENCIAIS
veja todos os resultados
MAU TEMPO
reportagens
TRUMP
GUERRA
Ucrânia
Médio Oriente
CNN TRAVEL
CNN Prime Time - 17 de fevereiro de 2026
Ontem às 21:58
Com João Póvoa Marinheiro.
Videos
01:46
«Se não se bloquear estas situações, um miúdo vai apontar para outro e dizer “és um macaco”»
Há 7 min
01:41
Caso Vinícius: «Ser provocador justifica que seja alvo de insultos racistas?»
Há 13 min
07:12
Há ensinamentos do tempo do Marquês de Pombal a aplicar na reconstrução da A1
Há 15 min
04:56
Imagens de drone mostram local onde foi encontrado carro do casal desaparecido em Montemor-o-Velho
Há 16 min
01:23
Caso Vinícius: «Forma como o Benfica reagiu nas redes sociais foi inacreditavelmente má»
Há 20 min
01:10
Diogo Luís: «Mourinho disse que ouviu o Vinícius e o Prestianni, e está no equilíbrio»
Há 26 min
Mais Videos
Mais Vistos
03:03
Carro do casal desaparecido em Montemor-o-Velho filmado em direção a arrozal que estava alagado
Ontem às 22:58
08:36
opinião
José Correia Guedes
"Há três hipóteses": o caso do avião da TAP que "violou altitude de segurança"
16 fev, 21:15
02:20
Seis dias depois, está assim o buraco na A1
Ontem às 10:42
05:13
“Anular aquele golo ao Famalicão não faz sentido”: Rui Santos explica porquê
16 fev, 21:41
02:58
"Uma nuvem de pó muito grande". Novo deslizamento de terras na Costa de Caparica: três casas soterradas
Ontem às 14:15
09:27
opinião
Agostinho Costa
"Temos uma oportunidade para acabar a guerra"
Ontem às 10:39
07:16
"Trump está aflito porque, desta vez, foi morta uma pessoa que tinha uma arma de fogo legal"
27 jan, 17:28
01:38
Assustado com a tecnologia? Esta demonstração de Kung Fu pode dar-lhe razão
Ontem às 12:58
04:51
Populares deram alerta para carro desaparecido: "Vi uma coisa verde e pareceu-me a parte de cima"
Há 1h e 36min
01:13
Árbitro interrompe o jogo após queixas de Vini de racismo e a confusão instala-se
Ontem às 21:18
05:34
Este "avô que assa frangos deliciosos" em Lisboa é um fenómeno em app chinesa com 300 milhões de utilizadores — e agora vêm ter à porta dele
Ontem às 21:00
07:58
opinião
Agostinho Costa
Agostinho Costa: "Há uma narrativa da parte russa que pode indicar uma mudança na estratégia"
16 fev, 19:34