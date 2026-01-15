TV
CNN Prime Time - 15 de janeiro de 2026
Ontem às 21:58
Com João Póvoa Marinheiro.
00:25
Marcelo avisa que Portugal "não pode" aceitar qualquer intervenção na Gronelândia
Há 36 min
02:10
"Os nossos filhos estão debaixo dos destroços. Não sabemos como tirá-los de lá": tempestades de inverno pioram cenário de guerra em Gaza
Há 38 min
01:21
"O povo iraniano foi feito refém no seu próprio país": manifestante iraniana descreve "zona de guerra" nas ruas em Teerão
Há 38 min
05:31
"Os EUA não abandonaram totalmente uma hipótese de intervenção militar no Irão - que reagirá"
Há 38 min
02:08
opinião
Henry Galsky
Hamas recusa-se a "abrir mão das armas": líderes dizem que "seria o mesmo que lhes tirar a alma"
Há 39 min
02:46
"O Irão está essencialmente falido": clima de desanuviamento prestes a mudar
Há 40 min
02:26
opinião
Agostinho Costa
"Os habitantes da Gronelândia cabem todos no Estádio da Luz e ainda sobram lugares para a claque"
14 jan, 22:51
02:04
Tracking poll, dia 11: penúltimo dia da sondagem diária e é assim que as coisas estão
Ontem às 21:23
04:09
opinião
Rui Santos
Depois de ver o Clássico, Rui Santos deu 9 a Mourinho e 8 a Farioli (e explicou porquê)
14 jan, 23:11
04:23
Eis as imagens que tramaram o ex-deputado Miguel Arruda
Ontem às 21:26
07:16
Cotrim ataca a comunicação social: "Vocês têm ideia do que fizeram à minha vida?"
Ontem às 17:47
05:04
opinião
Helena Ferro de Gouveia
"Esta força europeia que foi colocada no Ártico seria dizimada em 15 minutos se houvesse um ataque norte-americano"
Ontem às 12:50
01:49
A CNN Portugal foi à Ucrânia descobrir como é que é um dia na vida dos caçadores de drones
14 jan, 20:40
02:22
"Esta aparente disparidade nas sondagens é normal"
Ontem às 20:28
02:35
opinião
Anselmo Crespo
"Há um padrão em Cotrim de Figueiredo que não tem só que ver com esta denúncia de assédio sexual"
Ontem às 19:11
08:12
opinião
José Alberto Azeredo Lopes
"Se se confirmar que a presença de JD Vance é uma armadilha é um desastre completo para o nosso modo de vida"
14 jan, 17:59
04:45
opinião
Tiago André Lopes
A Europa tem sido a "cheerleader" dos EUA
14 jan, 22:23
02:40
opinião
Pedro Santos Guerreiro
"Cotrim de Figueiredo indiciava que tinha conhecimento de alguma coisa que poderia acontecer"
12 jan, 18:38