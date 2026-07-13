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CNN Prime Time - 13 de julho de 2026

Ontem às 21:56

Com João Póvoa Marinheiro.

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Agostinho Costa

Guerra no Irão. "Temos as condições para uma tempestade perfeita"

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"O anúncio de Donald Trump tem um efeito perverso: legitima uma eventual ação do Irão se também quiser impor portagens no Estreito de Ormuz"

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CNN Meio Dia - 13h50 - 14 de julho de 2026

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Fernando Gomes dá bicada a Pedro Proença: «Temos de ter respeito por quem vem atrás»

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Agostinho Costa

Agostinho Costa: "A guerra decide-se no campo de batalha e aí a Ucrânia não está muito brilhante"

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