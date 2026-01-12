TV
Videos
Guia TV
Programas
DIRETO
Pesquisar
Mundo
Europa
E.U.A.
Ásia
África
Brasil
Médio Oriente
Política
Decisão 25
Governo
Partidos
Presidente Marcelo
Factos Primeiro
Poder
Negócios
Economia
Dinheiro
Empresas
Imobiliário
Líderes
País
Crime e Justiça
Educação
Meteorologia
Saúde
Covid-19
Vida Saudável
Saúde Mental
Família
Amor e Sexo
Desporto
Benfica
FC Porto
Sporting
Liga
Seleção
Ronaldo
Champions
Desportos
Heróis
Artes
Música
Cinema
Teatro e Dança
Séries
Livros
Opinião
Colunistas
Comentadores
Estilo de Vida
Viagens
Gastronomia
Moda
Beleza
Tendências
Luxo
Automóvel
Futuro
Clima
Tecnologia
Ciência
Storytelling
TV
Videos
Guia TV
Programas
Podcasts
Ao vivo
Summit
International Summit
In Focus
Meet The CEO
Oeiras Education Forum
Todas as edições
Mais
Newsletters
Ficha Técnica
Branded Content
SIGA A CNN
ÚLTIMAS
VÍDEOS
VENEZUELA
IRÃO
PRESIDENCIAIS
Tracking poll
Candidatos ao minuto
Debates na íntegra
GUERRA
Ucrânia
CNN TRAVEL
CNN Prime Time - 12 de janeiro de 2026
Ontem às 21:58
Com João Póvoa Marinheiro.
Videos
05:20
"Ontem foi um dia particularmente difícil" para Cotrim, mas hoje acordou "com força redobrada": "Não é isto que me vai derrubar"
Há 57 min
01:56
AVB: «Surpreendente não ter sido instaurado um processo a Varandas»
Há 58 min
03:11
Operação Marquês: julgamento retomado. Previstos depoimentos em vídeo de três testemunhas que morreram desde que a investigação começou
Há 1h e 1min
00:28
«Mourinho deixou uma história ímpar no FC Porto, é respeitado por todos»
Há 1h e 2min
01:58
Esta tarde a entrada é livre numa das livrarias mais bonitas do mundo: a Lello faz 120 anos
Há 1h e 2min
00:24
AVB antevê Clássico: «Dois rivais que disputam o maior número de títulos»
Há 1h e 3min
Mais Videos
Mais Vistos
02:10
Tracking Poll, dia 8: veja como está a corrida para as Presidenciais na entrada da última semana
Ontem às 20:35
02:40
opinião
Pedro Santos Guerreiro
"Cotrim de Figueiredo indiciava que tinha conhecimento de alguma coisa que poderia acontecer"
Ontem às 18:38
04:32
Júdice defende Cotrim de acusação de assédio: "Um tipo inteligente e sofisticado tentava seduzir uma senhora a dizer aquelas coisas horrorosas?"
Ontem às 22:33
15:36
opinião
Agostinho Costa
"Putin perguntou a Trump: 'Como é que os ucranianos sabiam onde estava?'". Agostinho Costa alerta: "Isto é mais que uma residência"
30 dez 2025, 15:16
02:21
A reação de Cotrim de Figueiredo às acusações de assédio
Ontem às 18:10
27:47
opinião
Paulo Portas
"Se Putin prevalecer na Ucrânia, podem ter a certeza que um dia vai bater à porta dos Bálticos": Paulo Portas
21 dez 2025, 22:36
02:54
Tracking poll: Homens votam em Cotrim, mulheres e maiores de 55 anos em Seguro
11 jan, 22:04
02:47
Tracking poll, dia 7: Seguro lidera com Cotrim colado. Marques Mendes cada vez mais longe do topo
11 jan, 21:17
01:30
opinião
Rui Calafate
"Se Cotrim de Figueiredo não estivesse lá em cima nas sondagens, não saía" a acusação de assédio
Ontem às 18:37
04:43
opinião
Miguel Relvas
Cotrim de Figueiredo: "Já se ouviam boatos acerca de alguma coisa que iria sair"
Ontem às 20:07
06:26
"Pelas declarações de Lavrov, já se percebeu que a Rússia está muito renitente em aceitar o que quer que seja"
23 dez 2025, 19:33
02:12
"Não são férias. É um mote de vida". Família portuguesa regressa a Lisboa após dar a volta ao mundo em catamarã
11 jan, 21:46