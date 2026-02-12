CNN Prime Time - 12 de fevereiro de 2026

Ontem às 21:58

Com João Póvoa Marinheiro.

03:27

"Metade da produção nacional de suinicultura foi afetada" após a passagem da tempestade Kristin

Há 2 min
07:10

Sacos de areia à porta e dezenas de garagens inundadas: como a chuva deixou esta zona residencial na cidade de Coimbra

Há 2 min
02:01

Há "crateras profundas" no Passeio Marítimo de Algés (que foi encerrado por tempo indeterminado)

Há 3 min
07:04

"Os formulários que são disponibilizados são burocráticos": empresários de Coimbra pedem celeridade nos apoios do Estado

Há 4 min
03:21

"Se esta zona inundar, a probabilidade de inundar toda a baixa de Coimbra é grande"

Há 1h e 5min
03:34

Água por todo o lado: Força Aérea mostra o verdadeiro impacto do mau tempo em Coimbra

Há 1h e 22min
02:41

Ruiu: as imagens de drone que permitem perceber o que aconteceu na A1 em Coimbra

Ontem às 08:20
06:32

"Construção mal feita: o apoio da ponte [que ruiu na A1] nunca devia ser feito na zona do dique"

Ontem às 12:36
06:17

As imagens do colapso de dique no rio Mondego perto de Coimbra

11 fev, 19:08
04:49

"Rotura da A1 surpreende-me muito. Custa-me a compreender como a principal autoestrada do país apresenta uma rotura deste tipo"

Ontem às 00:09
06:43

"Tu, vergonha, és capaz das coisas mais inadmissíveis". A mensagem de Rui Santos após o Clássico entre FC Porto e Sporting

11 fev, 09:23
08:55

Se mora na Grande Lisboa, península de Setúbal e Oeste: atenção a estes avisos da Proteção Civil

Ontem às 14:12
00:28

Derrocada condiciona trânsito na A5 no sentido Lisboa-Cascais

11 fev, 17:31
02:40

Montemor-o-Velho: em poucas horas o nível da água aumentou 20 centímetros

Ontem às 08:49
02:37

Desde 1880 que não havia aqui uma derrocada. Só esta semana a Cerca de Santo Agostinho ruiu duas vezes

Ontem às 09:39
08:29

"Estamos perante um novo branqueamento de capital": as novas suspeitas sobre José Sócrates

Ontem às 22:29
13:03

Miguel Sousa Tavares tem uma "excelente pergunta" para André Ventura: 5.ª Coluna na íntegra

Ontem às 22:30
03:34

