CNN Novo Dia - 5 de agosto de 2026

Hoje às 05:58

Com José Gabriel Quaresma.

Videos

05:35

Maiores bancos lucraram mais de dois mil milhões de euros no início do ano. É assim que estão a conseguir fazê-lo

Há 6 min
02:58

Israel não estará a receber informações diretas sobre as negociações com o Irão

Há 6 min
08:30
opinião
José Carmo

Trump negou mísseis a Zelensky devido a uma "limitação americana na capacidade de se defender dos ataques iranianos"

Há 33 min
02:51

Kiev foi alvo de 24 mísseis balísticos: "Nenhum foi intercetado"

Há 34 min
03:03

Marco Silva e a saída de Anrónio Silva: «Gabriel Índio vai precisar do seu tempo»

Há 1h e 33min
00:46

Marco Silva: «Não se fazem avaliações do mercado no princípio de Agosto...»

Há 1h e 35min
Mais Videos

Mais Vistos

03:22

"Ele queria abalroar a carrinha para amortecer. Mas a velocidade já era muita": no local do acidente de autocarro em Tomar

Ontem às 16:36
35:09

Ceuta "foi um flashmob" e tem "mentores": "Basta ver as declarações do representante de Israel na ONU"

Ontem às 16:40
00:32

O momento em que um drone persegue um civil até rebentar em pleno mercado de Kherson

Ontem às 12:01
01:16

Este é o Tekever AR3, o drone português que impressionou os russos

Ontem às 19:43
09:04
opinião
Agostinho Costa

A Rússia está a pagar à Ucrânia "com a mesma moeda"

Hoje às 11:49
05:04

Noite de terror em Kiev: as imagens dos ataques russos que provocaram pelo menos 17 mortos e dezenas de feridos

Hoje às 07:13
01:20

Armazém em chamas: as imagens do brutal incêndio no último Wildberries atacado pela Ucrânia

Hoje às 10:42
16:31
opinião
Agostinho Costa

Ucrânia tentou "vergar a Rússia", mas "não correu bem" a Zelensky. Agora "está a ver o reverso da medalha"

2 ago, 22:35
04:23

Horários da eletricidade mudam: saiba o que fazer para evitar pagar mais

Hoje às 10:29
02:16
opinião
Tiago André Lopes

"É profundamente patética a tentativa de Donald Trump entrar numa negociação da qual não faz parte"

Ontem às 20:08
00:20

Luto animal: o vídeo comovente de um golfinho que transportou a cria morta durante dias

Hoje às 12:26
03:25

Benfica fez proposta por Pavard: «Encaixava que nem uma luva»

Ontem às 16:10