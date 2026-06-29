MUNDIAL 2026

Saiba tudo aqui
Mais sobre o Mundial 2026

CNN Novo Dia - 29 de junho de 2026

Hoje às 05:58

Com Nuno de Sousa Moreira.

Videos

07:00
opinião
Jorge Mendes

Hospitais na Venezuela "já entraram em rutura total". Há "corpos amontoados" pelas ruas

Há 34 min
01:06

«Al Nassr? Joguei na posição de origem e Jorge Jesus tirou o melhor de mim»

Há 54 min
00:54

«Liga saudita? É claro que a intensidade não é a mesma»

Há 1h e 2min
00:43

Félix: «Ronaldo? Somos uma boa dupla, conheço-o bem»

Há 1h e 5min
01:15

«Agora é mata ou morre... qualquer deslize pode ser fatal»

Há 1h e 6min
01:02

Félix: «Se tiver de bater outro penálti, vou assumir sem problema»

Há 1h e 8min
Mais Videos

Mais Vistos

00:40

Autocarro da Rede Expressos destruído por incêndio na A8 em Loures: foi neste estado que ficou

Ontem às 20:33
36:32

Este debate entre Agostinho Costa e Alberto Cunha sobre o Médio Oriente tem lições para "estagiário" e "balázios"

Ontem às 21:45
03:01
opinião
Manuel Serrano

Negociações no Irão: "Abriu-se uma caixa de pandora que não sabemos onde pode acabar"

Ontem às 19:36
00:45

Novas imagens de satélite revelam dimensão da destruição na Venezuela após sismos

Ontem às 21:22
00:41

Homem arrisca a vida para salvar vítima presa num prédio destruído na Venezuela

Ontem às 12:22
05:46

Olhar 360º: estas imagens "impressionantes" trazem esperança em toda a Venezuela

Ontem às 23:09
26:25

Portas encontrou um “erro estatístico” em Portugal que não pode morrer solteiro. Este é o "Global" na íntegra

Ontem às 22:11
04:32

"A Rússia é uma potência continental colonizadora"

Ontem às 15:43
00:52

Imagens mostram pai e filho a serem resgatados com vida dos escombros em La Guaira após desabamento de prédio

Ontem às 21:19
10:04
opinião
Helena Ferro de Gouveia

"A joia da coroa de Putin transformou-se num fardo político"

Hoje às 09:19
06:00
opinião
André Pipa

"Portugal jogou claramente para o empate, não jogou para ganhar"

Ontem às 09:28
02:38

Emocionante: homem encontra a família após 26 horas soterrados num prédio que ruiu na Venezuela

27 jun, 16:27