TV
Videos
Guia TV
Programas
DIRETO
Pesquisar
Mundo
Europa
E.U.A.
Ásia
África
Brasil
Médio Oriente
Política
Presidenciais 2026
Governo
Partidos
Presidente Seguro
Factos Primeiro
Poder
Negócios
Economia
Dinheiro
Empresas
Imobiliário
Líderes
País
Crime e Justiça
Educação
Meteorologia
Saúde
Covid-19
Vida Saudável
Saúde Mental
Família
Amor e Sexo
Desporto
Mundial 2026
Benfica
FC Porto
Sporting
Liga
Seleção
Ronaldo
Champions
Desportos
Heróis
Artes
Música
Cinema
Teatro e Dança
Séries
Livros
Opinião
Colunistas
Comentadores
Estilo de Vida
Viagens
Gastronomia
Moda
Beleza
Tendências
Luxo
Automóvel
Futuro
Clima
Tecnologia
Ciência
Storytelling
TV
Videos
Guia TV
Programas
Podcasts
Live Events
Summit
International Summit
In Focus
Meet The CEO
Oeiras Education Forum
Todas as edições
Mais
Newsletters
Ficha Técnica
Branded Content
SIGA A CNN
ÚLTIMAS
VÍDEOS
POLÉMICAS
Exames Nacionais
Luís Neves
GUERRA
Irão
Ucrânia
CNN TRAVEL
CNN Novo Dia - 28 de julho de 2026
Hoje às 05:58
Com José Gabriel Quaresma.
Videos
24:18
opinião
Agostinho Costa
"A guerra está a correr muito mal" à Ucrânia e "os russos estão a avançar em toda a linha"
Há 40 min
12:33
opinião
Sónia Sénica
Trump tem de lidar com "duas frentes conflituantes" para sair vencedor do Irão
Há 2h e 0min
08:38
opinião
Anabela Neves
Gabinete de Ventura vandalizado: “parece-me que há coincidências úteis e uma falha de segurança do próprio Chega, que não fechou a porta”
Há 2h e 10min
11:22
Gabinete de Ventura vandalizado: “não deixa de ser curioso que há 15 dias andasse a fazer vídeos entrando nos gabinetes dos outros partidos”
Há 2h e 13min
38:01
CNN Mais Transferências - Trubin pode estar de saída
Há 2h e 45min
07:10
CNN Negócios - 13H - 28 de julho de 2026
Há 2h e 52min
Mais Videos
Mais Vistos
04:05
opinião
Agostinho Costa
"Como é que a maior potência do mundo, ao fim de 13 dias de uma campanha desnecessária, chega à conclusão que não tem mísseis?"
26 jul, 21:20
01:46
As imagens do centro comercial onde se teme que haja "alguns" mortos após sismo no Japão
Há 3h e 45min
02:49
opinião
Manuel Serrano
Netanyahu vai tentar "convencer Donald Trump a não acabar com esta guerra"
Hoje às 00:01
02:57
Ponte destruída, santuário danificado: as primeiras imagens após um grande sismo no Japão
Hoje às 11:48
12:54
opinião
Carlos Branco
"Desde dezembro de 2023 que a Ucrânia não tem ganhos líquidos"
26 jul, 23:03
07:33
opinião
Tiago André Lopes
“É um mau princípio” para a Ucrânia. Trump, Zelensky e Netanyahu na Casa Branca
Ontem às 09:05
12:28
Ventura nega encenação em gabinete vandalizado: "um dos lotes de documentos que desapareceram referia-se à comissão de inquérito a Luís Neves"
Há 3h e 43min
13:27
Chamas muito perto de habitações na Guarda
Ontem às 17:22
04:09
Antiga diretora-adjunta da Polícia Judiciária soube do atrelado pela televisão
Ontem às 23:53
05:11
Tratado como local de crime. Incêndio em Lisboa causa pelo menos cinco feridos
Ontem às 09:15
09:08
"Donald Trump foi avisado pelo chefes militares americanos que já não tinham stocks suficientes para proteger as bases americanas no Golfo"
26 jul, 21:27
08:49
opinião
Rui Calafate
"Seguro não está tranquilo com a deterioração da autoridade de Luís Neves" e quer "esclarecimentos mais céleres"
Ontem às 23:39