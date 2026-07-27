CNN Novo Dia - 27 de julho de 2026

Hoje às 05:58

Com José Gabriel Quaresma.

Videos

13:30
opinião
José Tomaz Castello Branco

“Nenhum dos objetivos de Trump” no Médio Oriente está cumprido

Há 16 min
08:29
opinião
Francisco Pereira Coutinho

Impasse no Médio Oriente. "Duas semanas de ataques dos EUA não tiveram efeito"

Há 29 min
02:44

Só ficaram as paredes: um retrato dos incêndios em França

Há 33 min
06:07

“Quem refina com combustível que não vem do Médio Oriente está a ganhar muito dinheiro, como a Galp”

Há 1h e 58min
04:56
opinião
Jorge Mendes

Portugal de “prevenção e cautela” para incêndios: fogos em Espanha e França trazem "preocupação acrescida"

Há 2h e 8min
05:42
opinião
Miguel Baumgartner

"Há uma coisa bizarra de ver" na guerra do Médio Oriente: este analista explica

Há 2h e 12min
Mais Videos

Mais Vistos

04:05
opinião
Agostinho Costa

"Como é que a maior potência do mundo, ao fim de 13 dias de uma campanha desnecessária, chega à conclusão que não tem mísseis?"

Ontem às 21:20
10:57

Este é o AR-6, o novo drone da empresa portuguesa Tekever

Ontem às 15:07
12:54
opinião
Carlos Branco

"Desde dezembro de 2023 que a Ucrânia não tem ganhos líquidos"

Ontem às 23:03
02:15
opinião
Tiago André Lopes

"A tal ideia da grande disrupção económica na Rússia está a dar passos para trás"

25 jul, 21:48
06:48

Saída de Syrskyi e entrada de Mykhailo Drapatyi "não é bom" para a Ucrânia

25 jul, 22:33
05:11

Tratado como local de crime. Incêndio em Lisboa causa pelo menos cinco feridos

Hoje às 09:15
09:08

"Donald Trump foi avisado pelo chefes militares americanos que já não tinham stocks suficientes para proteger as bases americanas no Golfo"

Ontem às 21:27
24:20
opinião
Mário Crespo

"O nevoeiro da guerra é total. Não sabemos sequer o número de forças que os EUA têm no Médio Oriente ou os estragos nas bases"

Ontem às 22:13
05:16
opinião
José Pacheco Pereira

"Aquilo de que Luís Neves é acusado é muito fácil de responder. É como o caso da Spinumviva"

Hoje às 00:04
01:29

As primeiras imagens após o atropelamento em marcha LGBTQIA+ em Berlim

25 jul, 23:12
07:33
opinião
Tiago André Lopes

“É um mau princípio” para a Ucrânia. Trump, Zelensky e Netanyahu na Casa Branca

Hoje às 09:05
03:16
opinião
Mafalda Anjos

Mafalda Anjos partilha "história pessoal" após morte de criança esquecida em carro em Almada

23 jul, 20:30