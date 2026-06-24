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CNN Novo Dia - 24 de junho de 2026

Hoje às 05:58

Com José Gabriel Quaresma e Patrícia Lima Leitão.

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