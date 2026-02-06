TV
CNN Negócios - 6 de fevereiro de 2026
Ontem às 18:20
Com Vasco Rosendo
Videos
00:56
Imagens impressionantes mostram o antes e o depois dos concelhos mais afetados pelas tempestades dos últimos dias
Há 38 min
06:08
opinião
Comandante Paulo Santos
"Concelho da Azambuja está a enfrentar uma situação preocupante", que poderá levar "à evacuação de algumas áreas populacionais"
Há 42 min
00:58
Imagens mostram Estrada Nacional 378 completamente inundada em Fernão Ferro
Há 56 min
03:42
Glória e Domingos regressaram ao seu café pela primeira vez desde as cheias em Alcácer do Sal. Isto foi o que encontraram
Há 59 min
05:18
"Para domingo é esperada uma melhoria temporária" do estado do tempo - mas há "más notícias" para a próxima semana
Há 1h e 14min
05:23
"Vivo aqui há mais de 70 anos. Nunca vi nada assim": Rio Ota galga o Rio Alenquer
Há 1h e 22min
Mais Videos
Mais Vistos
04:07
Depressão Marta entra em Portugal pela costa Oeste a partir das 04:00 deste sábado. Veja as previsões para as próximas horas
Ontem às 10:04
01:07
Marcelo revela WhatsApp que recebeu de Ventura e que Seguro "não conhece o número de telefone" do Presidente
Ontem às 15:32
02:14
O momento em que Fernando Madureira saiu em liberdade
Ontem às 18:18
04:05
A ponte D. Luís diz tudo: chove muito no Porto
5 fev, 00:36
06:44
Depressão Marta vai aproximar-se do sul de Lisboa e "vai começar com muita precipitação"
Hoje às 00:15
01:46
Tracking poll: este é o resultado do último dia da sondagem diária
Ontem às 20:51
01:39
É o dia mais difícil no Porto e autoridades vigiam a subida da água na Ribeira
5 fev, 17:34
00:40
Seguro cumpriu o serviço militar obrigatório? Candidato responde
Ontem às 22:18
02:44
"Parece tudo rio Tejo, mas não é": as imagens "impressionantes" da cheia em Santarém
Ontem às 12:14
01:11
As imagens do poderoso míssil que o Irão diz ter sido movido
5 fev, 22:31
07:16
"Trump está aflito porque, desta vez, foi morta uma pessoa que tinha uma arma de fogo legal"
27 jan, 17:28
01:28
Contra todos os avisos, este homem decidiu enfrentar a força da água sozinho em Espanha
Ontem às 18:37