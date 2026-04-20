Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

CNN Negócios - 20 de abril de 2026

Hoje às 13:32

Com Isabel Loução Santos.

Videos

03:22
opinião
Ricardo Silvestre

"Quem está nas capitais europeias ou no Médio Oriente" deve "estar francamente preocupado com o estado mental de Trump"

Há 32 min
03:37

Libaneses estão "absolutamente saturados"

Há 1h e 13min
02:42
opinião
Helena Ferro de Gouveia

Líbano está disposto a conversar com Israel porque "ambos concordam que importa desarmar a milícia islâmica que destruiu o país"

Há 1h e 13min
04:33
opinião
Ricardo Monteiro

Confiança do Irão "não é bluff nenhum - basta um míssil de um petroleiro em Ormuz e paralisa o mundo"

Há 1h e 13min
07:44

"Claramente não há um acordo prestes a ser assinado pelas duas partes quando temos esta retórica de violência"

Há 1h e 14min
06:44

EUA e Irão "não estão de todo em pé de igualdade" e Teerão está a garantir que "neste equilíbrio não vai partir para negociações de paz"

Há 2h e 17min
Mais Videos

Mais Vistos

00:16

Em dia de dérbi e com trânsito cortado, adeptos jogam à bola em cima da Ponte 25 de Abril

Ontem às 16:31
29:17

Agostinho Costa considera que "muito provavelmente não haverá negociações", o que haverá é "reinício das operações na próxima semana"

Ontem às 20:02
04:42

A "bomba" que ninguém esperava: Mourinho "está a ser aconselhado" por Jorge Mendes a não continuar no Benfica

6 abr, 20:40
26:03
opinião
Paulo Portas

Estreito de Ormuz pode ter um “problema com minas”. “Sabemos que o Irão pode ter um arsenal de até cinco mil”

Ontem às 22:05
01:12

O momento em que a marinha dos EUA dispara sobre cargueiro iraniano no Estreito de Ormuz

Hoje às 09:33
00:08

Refinaria em chamas: as imagens de um grande ataque da Ucrânia a uma das pérolas da Rússia no Mar Negro

Hoje às 09:45
03:14
opinião
Arnaut Moreira

Trump fez uma jogada "extraordinariamente interessante" e conseguiu "cinco ou seis coisas com uma curta frase"

23 mar, 23:18
03:53

Pacheco Pereira considera que Trump está "mesmo demente". "Mas atenção que no Chega há quem use a imagem de Cristo como ele usou"

Ontem às 23:56
09:09
opinião
Agostinho Costa

"Estas duas semanas foram apenas um hiato para preparar a segunda fase da campanha dos EUA"

Hoje às 10:56
00:33

O momento em que fuzileiros dos EUA abordam um cargueiro do Irão que furou o bloqueio

Hoje às 10:59
17:56

Para Agostinho Costa, Trump "manipulou os mercados" para baixar o preço do petróleo e segunda-feira "vai haver lucros de milhões" para muita gente

18 abr, 22:38
00:56

"Pesadas baixas": Irão insiste que destruiu armazém de armas ucraniano no Dubai. Mas Kiev continua a negar

29 mar, 10:23