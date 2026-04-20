Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM
TV
Videos
Guia TV
Programas
DIRETO
Pesquisar
Mundo
Europa
E.U.A.
Ásia
África
Brasil
Médio Oriente
Política
Presidenciais 2026
Governo
Partidos
Presidente Seguro
Factos Primeiro
Poder
Negócios
Economia
Dinheiro
Empresas
Imobiliário
Líderes
País
Crime e Justiça
Educação
Meteorologia
Saúde
Covid-19
Vida Saudável
Saúde Mental
Família
Amor e Sexo
Desporto
Benfica
FC Porto
Sporting
Liga
Seleção
Ronaldo
Champions
Desportos
Heróis
Artes
Música
Cinema
Teatro e Dança
Séries
Livros
Opinião
Colunistas
Comentadores
Estilo de Vida
Viagens
Gastronomia
Moda
Beleza
Tendências
Luxo
Automóvel
Futuro
Clima
Tecnologia
Ciência
Storytelling
TV
Videos
Guia TV
Programas
Podcasts
Live Events
Summit
International Summit
In Focus
Meet The CEO
Oeiras Education Forum
Todas as edições
Mais
Newsletters
Ficha Técnica
Branded Content
SIGA A CNN
ÚLTIMAS
VÍDEOS
GUERRA
Irão
Ucrânia
PODCAST
Fúria Épica
TRUMP
NEWSLETTER
CNN TRAVEL
CNN Negócios - 20 de abril de 2026
Hoje às 13:32
Com Isabel Loução Santos.
Videos
03:22
opinião
Ricardo Silvestre
"Quem está nas capitais europeias ou no Médio Oriente" deve "estar francamente preocupado com o estado mental de Trump"
Há 32 min
03:37
Libaneses estão "absolutamente saturados"
Há 1h e 13min
02:42
opinião
Helena Ferro de Gouveia
Líbano está disposto a conversar com Israel porque "ambos concordam que importa desarmar a milícia islâmica que destruiu o país"
Há 1h e 13min
04:33
opinião
Ricardo Monteiro
Confiança do Irão "não é bluff nenhum - basta um míssil de um petroleiro em Ormuz e paralisa o mundo"
Há 1h e 13min
07:44
"Claramente não há um acordo prestes a ser assinado pelas duas partes quando temos esta retórica de violência"
Há 1h e 14min
06:44
EUA e Irão "não estão de todo em pé de igualdade" e Teerão está a garantir que "neste equilíbrio não vai partir para negociações de paz"
Há 2h e 17min
Mais Videos
Mais Vistos
00:16
Em dia de dérbi e com trânsito cortado, adeptos jogam à bola em cima da Ponte 25 de Abril
Ontem às 16:31
29:17
Agostinho Costa considera que "muito provavelmente não haverá negociações", o que haverá é "reinício das operações na próxima semana"
Ontem às 20:02
04:42
A "bomba" que ninguém esperava: Mourinho "está a ser aconselhado" por Jorge Mendes a não continuar no Benfica
6 abr, 20:40
26:03
opinião
Paulo Portas
Estreito de Ormuz pode ter um “problema com minas”. “Sabemos que o Irão pode ter um arsenal de até cinco mil”
Ontem às 22:05
01:12
O momento em que a marinha dos EUA dispara sobre cargueiro iraniano no Estreito de Ormuz
Hoje às 09:33
00:08
Refinaria em chamas: as imagens de um grande ataque da Ucrânia a uma das pérolas da Rússia no Mar Negro
Hoje às 09:45
03:14
opinião
Arnaut Moreira
Trump fez uma jogada "extraordinariamente interessante" e conseguiu "cinco ou seis coisas com uma curta frase"
23 mar, 23:18
03:53
Pacheco Pereira considera que Trump está "mesmo demente". "Mas atenção que no Chega há quem use a imagem de Cristo como ele usou"
Ontem às 23:56
09:09
opinião
Agostinho Costa
"Estas duas semanas foram apenas um hiato para preparar a segunda fase da campanha dos EUA"
Hoje às 10:56
00:33
O momento em que fuzileiros dos EUA abordam um cargueiro do Irão que furou o bloqueio
Hoje às 10:59
17:56
Para Agostinho Costa, Trump "manipulou os mercados" para baixar o preço do petróleo e segunda-feira "vai haver lucros de milhões" para muita gente
18 abr, 22:38
00:56
"Pesadas baixas": Irão insiste que destruiu armazém de armas ucraniano no Dubai. Mas Kiev continua a negar
29 mar, 10:23