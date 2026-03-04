CNN Negócios - 18H20 - 4 de março de 2026

Ontem às 18:20

Com Vasco Rosendo.

Videos

08:23

Israel está "por todo o lado no Líbano neste momento"

Há 12 min
08:20

Portugueses no Dubai encaram com "bastante serenidade" o conflito entre EUA, Israel e Irão: "Há uma confiança enorme no governo"

Há 13 min
06:20

"Enquanto civis, sabemos que somos alvos". Hannah é portuguesa, vive em Israel e esta é a sua realidade "há dez anos"

Há 13 min
01:40
opinião
Tiago André Lopes

Ameaça de ataque à base de Dimona "é só uma sinalização"

Ontem às 23:56
03:48

Este é o "pior cenário possível" para o fim da guerra no Irão

Ontem às 23:54
04:02
opinião
Manuel Serrano

"Enquanto o sistema do Irão estiver no lugar, é muito difícil que aconteça uma revolução"

Ontem às 23:54
Mais Videos

Mais Vistos

02:21

Ricardo Sá Pinto: «Já previa que isto acontecesse»

Ontem às 13:08
00:19

O momento em que um submarino dos EUA disparou um torpedo contra um navio do Irão

Ontem às 14:48
07:36
opinião
Marco Serronha

"Só há uma solução" para o conflito no Irão - e passa pelo uso de um dos melhores aviões do mundo

3 mar, 09:48
12:31
opinião
Agostinho Costa

"O Irão tem ainda aeronaves do tempo do Xá e agora está a receber novos equipamentos da Rússia e da China"

Ontem às 10:19
03:43

"Estamos em alerta laranja, o que significa que as autoridades estão a preparar-se para algo maior"

Ontem às 12:07
02:11

Estas são as armas que o Irão ainda poderá usar na guerra com os EUA e Israel

Ontem às 21:17
06:50
opinião
Agostinho Costa

"Se houver um colapso no Irão, a Turquia vai entrar no país da mesma forma que fez na Síria e no Iraque"

Ontem às 20:28
00:41

"É a primeira vez no mundo que um caça tripulado é abatido por uma aeronave F-35"

Ontem às 12:07
02:26

"A China está a tentar encontrar um equilíbrio entre a relação com o Irão e uma relação muito próxima com os países do Golfo"

3 mar, 23:50
03:52
opinião
Agostinho Costa

"Quando Donald Trump fala em quatro ou cinco semanas de guerra, está a pensar na ida à China"

3 mar, 23:50
14:21

PSP e GNR em operação conjunta na Cova Moura: procuram armas e suspeitos de homicídio

Ontem às 08:44
04:10
opinião
Agostinho Costa

Agostinho Costa diz que Trump foi avisado pela CIA de que a capacidade norte-americana para "alimentar" ataque ao Irão "não era brilhante"

28 fev, 12:37