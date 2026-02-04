CNN Negócios - 18H20 - 4 de fevereiro de 2026

Ontem às 18:20

Com Vasco Rosendo.

"Está cercada e até dentro de casa cai água. Não tem telhado, não tem chaminé". Josefina "não sabe como é que vai ali viver"

Há 43 min
"A minha população nega-se a vir votar. Já me disseram que vão bloquear as portas para não deixar que existam eleições"

Há 1h e 7min
"Nem os móveis se conseguiram salvar": habitações completamente inundadas em Ponte das Mestras, em Leiria

Há 1h e 33min
opinião
Comandante Luís Martins

"Não faz qualquer tipo de sentido haver o dia das eleições. Temos zonas com muitas ocorrências e vamos ter mesas de voto encerradas"

Há 1h e 33min
Escândalo Epstein. Starmer diz que Peter Mandelson é um traidor

Há 2h e 43min
Chuva, chuva e mais chuva. O que esperar do estado do tempo durante esta quinta-feira

Há 3h e 16min
As imagens que mostram o resgate de uma família após ato heroico do filho de 13 anos

Ontem às 00:08
Mar galga o areal e coloca Algarve sob alerta laranja. "Ainda não há populações ou casas em risco"

Ontem às 11:23
Como um castelo de cartas: o desabamento de uma casa perante a subida da maré nos EUA

3 fev, 22:32
Imagens mostram a força da água em Oeiras num curso à beira de transbordar

3 fev, 22:21
"Nada" indica que o dique "vá rebentar" mas estas imagens do Mondego estão a assustar Coimbra

3 fev, 21:41
Imagens aéreas mostram a dimensão das cheias em Portugal

Ontem às 17:36
A ponte D. Luís diz tudo: chove muito no Porto

Hoje às 00:36
Momento "raro" na Barragem de Castelo de Bode

3 fev, 12:51
Mau tempo: "Próximas 24 horas vão ser muito complicadas" e "vida humana tem de ser prioritária"

Ontem às 11:42
Esta era a única via para chegar a uma aldeia no Alentejo. Agora é um rio autêntico

Ontem às 18:24
Moedas pede "muita atenção" para as próximas horas, ordena encerramento dos jardins municipais e recomenda teletrabalho às empresas

Ontem às 16:45
Tracking poll, 2.ª volta, dia 9: Seguro e Ventura continuam a aproximar-se

Ontem às 20:45