CNN Negócios - 18H20 - 23 de fevereiro de 2026

Ontem às 18:20

Com Vasco Rosendo.

Videos

01:38

Prestianni viaja com a comitiva para Madrid

Há 15 min
00:29

Rui Costa: «Foi uma semana difícil»

Há 1h e 9min
00:17

Rui Costa: «O Benfica estará ao lado do Prestianni»

Há 1h e 11min
00:47

Rui Costa: «Não aconteceu rigorosamente nada no túnel»

Há 1h e 14min
01:13

«Não permitiria nunca ter jogadores racistas no plantel»

Há 1h e 15min
01:08

«O Benfica tem como sua bandeira maior um jogador africano»

Há 1h e 17min
05:38

Este é o estado do ex-buraco na A1, que "fazia sentido ser reaberta de forma provisória" naquele troço

Ontem às 11:44
07:37
opinião
Rafael Martins

"Kiev está a entregar a Moscovo o estado de espírito que os ucranianos têm vivido nos últimos anos"

Ontem às 10:23
00:58

México em chamas: as imagens do caos depois de uma operação militar que matou o traficante mais procurado do país

22 fev, 21:56
17:02
opinião
Agostinho Costa

Orbán "entende todo este quadro como uma ingerência da UE" e "uma forma de pressão para que perca as eleições"

Ontem às 15:51
01:56

«Decisão da UEFA sobre Prestianni é a melhor coisa que podia acontecer ao Benfica»

Ontem às 15:32
02:12
opinião
Rui Santos

"Se o Vinicius, o Mbappé e o Real Madrid tinham tanta convicção da gravidade da situação, porque não se retiraram" do relvado da Luz?

Ontem às 20:32
01:30

Concluída a intervenção provisória no dique que fez colapsar a A1

Ontem às 14:41
00:45

Colunas de fumo em toda a parte: cidade mexicana arde após operação militar sem precedentes

22 fev, 21:58
20:54

Novo embaixador dos EUA quer Portugal a investir em caças F-35

Ontem às 12:09
04:05
opinião
Agostinho Costa

Ataque da Rússia a Kiev "está em linha com o 'modus operandi' russo: procurar eliminar as estruturas energéticas do país"

22 fev, 23:04
03:27

Colisão entre ambulância e ligeiro em Faro provoca a morte de mulher de 96 anos

Ontem às 12:11
18:54
opinião
Agostinho Costa

"Mais do que uma confrontação entre os EUA, Israel e o Irão, vai ser uma confrontação entre o Ocidente e a China"

20 fev, 16:18