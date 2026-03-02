TV
ÚLTIMAS
VÍDEOS
GUERRA
Médio Oriente
Ucrânia
MAU TEMPO
reportagens
TRUMP
CNN TRAVEL
CNN Negócios - 18H20 - 2 de março de 2026
Ontem às 18:20
Com Vasco Rosendo.
04:59
opinião
João Fernando Ramos
Irão está a atingir "a linguagem que Donald Trump entende melhor": "o dinheiro"
Há 36 min
04:03
Portugueses sentem que governo dos Emirados "está a defender bem o país". Por isso, não querem sair
Há 36 min
04:46
"Se chegarem várias imagens de soldados mortos aos EUA, Trump não terá muito tempo para manter a guerra"
Há 36 min
04:59
"89 milhões [de iranianos] estão felizes. Estavam a viver num cativeiro"
Há 36 min
07:36
"Só há uma solução" para o conflito no Irão - e passa pelo uso de um dos melhores aviões do mundo
Há 1h e 26min
06:09
Estados Unidos têm uma razão "muito forte" para "condicionar o acesso a recursos essenciais" à China
Há 1h e 27min
Mais Videos
Mais Vistos
01:12
O momento em que um caça cai nos céus do Kuwait e o piloto ativa o paraquedas
Ontem às 07:52
09:53
opinião
Tiago André Lopes
"A ideia de que o Irão estava muito fragilizado está a ser destruída a cada hora que passa"
Ontem às 11:05
00:46
Túneis de drones: as imagens ameaçadoras que o Irão acaba de divulgar
Ontem às 07:45
00:11
O momento em que Israel destrói caças iranianos que se preparavam para descolar
1 mar, 16:30
04:10
opinião
Agostinho Costa
Agostinho Costa diz que Trump foi avisado pela CIA de que a capacidade norte-americana para "alimentar" ataque ao Irão "não era brilhante"
28 fev, 12:37
00:40
O momento em que a CNN apanhou um drone iraniano em pleno voo
Ontem às 13:00
11:14
opinião
Agostinho Costa
Golfo conta com a proteção dos EUA e o Irão "quer provar que isso vale muito pouco"
Ontem às 12:34
09:12
Agostinho Costa diz que Irão vai procurar explorar esta vulnerabilidade dos EUA
1 mar, 20:46
00:41
Webcam gravou tudo: as luzes nos céus de Chipre durante um ataque do Irão a uma base europeia
Ontem às 16:41
24:53
opinião
Miguel Sousa Tavares
"O homem que teve nas mãos uma oportunidade histórica de fazer reformas, não fez nada. Não sei que autoridade tem para o exigir"
26 fev, 23:47
03:09
opinião
José Carmo
"A capacidade israelita de, inclusive, tirar fotos ao corpo de Ali Khamenei é uma coisa fabulosa"
1 mar, 11:40
05:49
Os sinais desta doença "passam despercebidos" e são estes os sintomas a que tem de estar atento
Ontem às 11:52