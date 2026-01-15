CNN Negócios - 18H20 - 15 de janeiro de 2026

Ontem às 18:20

Com Vasco Rosendo.

06:47

Cotrim está convicto de que a sua campanha será "inspiração para outras batalhas políticas no futuro"

Há 30 min
07:28

Uns mais "conciliadores", outros mais "carismáticos": psicóloga traça perfil dos cinco principais candidatos presidenciais

Há 31 min
06:07
opinião
Helena Ferro de Gouveia

"Olhando para a movimentação de forças, tudo indica que irá haver uma intervenção norte-americana" no Irão

Há 1h e 7min
11:05

Um "decifrador de pessoas" analisa os candidatos presidenciais

Há 1h e 9min
08:36

"Esta campanha está a ser marcada por uma dramatização, até excessiva, em que se procura ir além do que é a política. Quem está a ganhar é quem consegue estar à margem das polémicas"

Há 1h e 11min
05:10

"Ter fetiches é muito mais comum do que as pessoas imaginam", por vezes tornam-se um problema

Há 1h e 15min
02:26
opinião
Agostinho Costa

"Os habitantes da Gronelândia cabem todos no Estádio da Luz e ainda sobram lugares para a claque"

14 jan, 22:51
02:04

Tracking poll, dia 11: penúltimo dia da sondagem diária e é assim que as coisas estão

Ontem às 21:23
04:09
opinião
Rui Santos

Depois de ver o Clássico, Rui Santos deu 9 a Mourinho e 8 a Farioli (e explicou porquê)

14 jan, 23:11
07:16

Cotrim ataca a comunicação social: "Vocês têm ideia do que fizeram à minha vida?"

Ontem às 17:47
04:23

Eis as imagens que tramaram o ex-deputado Miguel Arruda

Ontem às 21:26
01:49

A CNN Portugal foi à Ucrânia descobrir como é que é um dia na vida dos caçadores de drones

14 jan, 20:40
05:04
opinião
Helena Ferro de Gouveia

"Esta força europeia que foi colocada no Ártico seria dizimada em 15 minutos se houvesse um ataque norte-americano"

Ontem às 12:50
02:22

"Esta aparente disparidade nas sondagens é normal"

Ontem às 20:28
02:35
opinião
Anselmo Crespo

"Há um padrão em Cotrim de Figueiredo que não tem só que ver com esta denúncia de assédio sexual"

Ontem às 19:11
08:12
opinião
José Alberto Azeredo Lopes

"Se se confirmar que a presença de JD Vance é uma armadilha é um desastre completo para o nosso modo de vida"

14 jan, 17:59
04:45
opinião
Tiago André Lopes

A Europa tem sido a "cheerleader" dos EUA

14 jan, 22:23
02:40
opinião
Pedro Santos Guerreiro

"Cotrim de Figueiredo indiciava que tinha conhecimento de alguma coisa que poderia acontecer"

12 jan, 18:38