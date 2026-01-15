TV
Videos
Guia TV
Programas
DIRETO
Pesquisar
Mundo
Europa
E.U.A.
Ásia
África
Brasil
Médio Oriente
Política
Presidenciais 2026
Governo
Partidos
Presidente Marcelo
Factos Primeiro
Poder
Negócios
Economia
Dinheiro
Empresas
Imobiliário
Líderes
País
Crime e Justiça
Educação
Meteorologia
Saúde
Covid-19
Vida Saudável
Saúde Mental
Família
Amor e Sexo
Desporto
Benfica
FC Porto
Sporting
Liga
Seleção
Ronaldo
Champions
Desportos
Heróis
Artes
Música
Cinema
Teatro e Dança
Séries
Livros
Opinião
Colunistas
Comentadores
Estilo de Vida
Viagens
Gastronomia
Moda
Beleza
Tendências
Luxo
Automóvel
Futuro
Clima
Tecnologia
Ciência
Storytelling
TV
Videos
Guia TV
Programas
Podcasts
Ao vivo
Summit
International Summit
In Focus
Meet The CEO
Oeiras Education Forum
Todas as edições
Mais
Newsletters
Ficha Técnica
Branded Content
SIGA A CNN
ÚLTIMAS
VÍDEOS
GRONELÂNDIA
IRÃO
PRESIDENCIAIS
Tracking poll
Candidatos ao minuto
GUERRA
Ucrânia
CNN Negócios - 18H20 - 15 de janeiro de 2026
Ontem às 18:20
Com Vasco Rosendo.
Videos
06:47
Cotrim está convicto de que a sua campanha será "inspiração para outras batalhas políticas no futuro"
Há 30 min
07:28
Uns mais "conciliadores", outros mais "carismáticos": psicóloga traça perfil dos cinco principais candidatos presidenciais
Há 31 min
06:07
opinião
Helena Ferro de Gouveia
"Olhando para a movimentação de forças, tudo indica que irá haver uma intervenção norte-americana" no Irão
Há 1h e 7min
11:05
Um "decifrador de pessoas" analisa os candidatos presidenciais
Há 1h e 9min
08:36
"Esta campanha está a ser marcada por uma dramatização, até excessiva, em que se procura ir além do que é a política. Quem está a ganhar é quem consegue estar à margem das polémicas"
Há 1h e 11min
05:10
"Ter fetiches é muito mais comum do que as pessoas imaginam", por vezes tornam-se um problema
Há 1h e 15min
Mais Videos
Mais Vistos
02:26
opinião
Agostinho Costa
"Os habitantes da Gronelândia cabem todos no Estádio da Luz e ainda sobram lugares para a claque"
14 jan, 22:51
02:04
Tracking poll, dia 11: penúltimo dia da sondagem diária e é assim que as coisas estão
Ontem às 21:23
04:09
opinião
Rui Santos
Depois de ver o Clássico, Rui Santos deu 9 a Mourinho e 8 a Farioli (e explicou porquê)
14 jan, 23:11
07:16
Cotrim ataca a comunicação social: "Vocês têm ideia do que fizeram à minha vida?"
Ontem às 17:47
04:23
Eis as imagens que tramaram o ex-deputado Miguel Arruda
Ontem às 21:26
01:49
A CNN Portugal foi à Ucrânia descobrir como é que é um dia na vida dos caçadores de drones
14 jan, 20:40
05:04
opinião
Helena Ferro de Gouveia
"Esta força europeia que foi colocada no Ártico seria dizimada em 15 minutos se houvesse um ataque norte-americano"
Ontem às 12:50
02:22
"Esta aparente disparidade nas sondagens é normal"
Ontem às 20:28
02:35
opinião
Anselmo Crespo
"Há um padrão em Cotrim de Figueiredo que não tem só que ver com esta denúncia de assédio sexual"
Ontem às 19:11
08:12
opinião
José Alberto Azeredo Lopes
"Se se confirmar que a presença de JD Vance é uma armadilha é um desastre completo para o nosso modo de vida"
14 jan, 17:59
04:45
opinião
Tiago André Lopes
A Europa tem sido a "cheerleader" dos EUA
14 jan, 22:23
02:40
opinião
Pedro Santos Guerreiro
"Cotrim de Figueiredo indiciava que tinha conhecimento de alguma coisa que poderia acontecer"
12 jan, 18:38