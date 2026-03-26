CNN Negócios - 18H15 - 26 de março de 2026

Ontem às 18:15

Com Vasco Rosendo.

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"EUA não têm o conhecimento e o know-how na sua liderança militar para lidar com um conflito desta envergadura"

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