CNN Negócios - 18H - 22 de janeiro de 2026

Ontem às 18:20

Com Vasco Rosendo.

Videos

13:41
opinião
Sónia Sénica

Putin "não vai deixar cair" a questão territorial e, "para aceitar este encontro", Zelensky terá "ponderado o que eventualmente teria de ceder"

Há 9 min
00:17

Rui Costa: «Mourinho é um excelente treinador, está fora de questão mudar»

Há 24 min
00:49

Rui Costa: «O Rafa acaba por vir numa oportunidade que tivemos»

Há 25 min
01:16

Rui Costa: «Vamos lutar até ao último segundo pelos objetivos»

Há 30 min
03:18

«Jamais teríamos contratado o Rafa se ele tivesse tido um mau comportamento com o Benfica»

Há 31 min
01:11

«Faye ainda não sabemos se é possível, Pote e Diomande treinaram hoje»

Há 1h e 54min
Mais Videos

Mais Vistos

15:45
opinião
Agostinho Costa

"Mark Rutte não parece europeu": Agostinho Costa diz que "subserviência" do líder da NATO a Trump "roça o escandaloso"

Ontem às 14:44
02:15
opinião
Agostinho Costa

"Zelensky chegou [a Davos] e tratou mal toda a gente"

Ontem às 23:00
03:23

Manto branco: neve como há muito não se via em Portugal

Há 3h e 26min
01:48

Granizo em Lisboa: o mau tempo chegou em força

Há 3h e 27min
03:48
opinião
Jorge Botelho Moniz

"A Ucrânia está a fazer aquilo que lhe foi encomendado. É bonito? Não, não é bonito"

Ontem às 22:59
03:33
opinião
José Alberto Azeredo Lopes

Discurso de Zelensky sobre a Europa foi "lastimoso e deplorável"

Ontem às 21:22
03:20
opinião
Agostinho Costa

"O mais provável é que não haja nenhuma intervenção militar na Gronelândia". Mas "há 1.500 militares em alerta no Alasca"

21 jan, 20:29
04:37

Novas tabelas de IRS trazem uma "diferença significativa" ao salário dos portugueses

20 jan, 13:42
05:10
opinião
Miguel Baumgartner

"Discurso de Zelensky foi muito ingrato" e o presidente da Ucrânia "foi extremamente arrogante"

Ontem às 22:42
01:55

Há limpa-neves na estrada. Neve em força em Portugal

Hoje às 10:26
09:43
opinião
Tiago André Lopes

"O que se passou em Davos nos últimos dois dias foi trágico. Os líderes mundiais sujeitaram-se a momentos bizarros por causa de Donald Trump"

Ontem às 17:11
04:34

Vai comprar casa? Estes são os três cuidados principais para evitar burlas

21 jan, 10:53