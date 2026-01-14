CNN Negócios - 18H - 14 de janeiro de 2026

Ontem às 18:20

Com Isabel Loução Santos.

07:21

Há quem esteja a pagar valores de água, luz ou gás que não correspondem ao consumo real

Há 45 min
05:38
Francisco Pereira Coutinho

"Já se percebeu que Trump é bastante avesso ao uso da força. Só o fará se perceber que não haverá um efeito boomerang"

Há 2h e 15min
02:26

Militares alemães chegam hoje à Gronelândia para "tentar demover os EUA"

Há 2h e 22min
02:24

"Os dinamarqueses não estão a conseguir, de todo, mover os EUA para a sua posição"

Há 2h e 42min
06:22

"Marques Mendes está num papel difícil entre querer o Governo ao seu lado e querer o apoio do primeiro-ministro, mas ao mesmo tempo sabendo que tem de criticar o Governo"

Há 2h e 42min
30:26

CNN 30 minutos - 15 de janeiro de 2026

Hoje às 01:56
04:09
Rui Santos

Depois de ver o Clássico, Rui Santos deu 9 a Mourinho e 8 a Farioli (e explicou porquê)

Ontem às 23:11
02:26
Agostinho Costa

"Os habitantes da Gronelândia cabem todos no Estádio da Luz e ainda sobram lugares para a claque": Agostinho Costa

Ontem às 22:51
03:13

Tracking poll, dia 9: começa a formar-se uma tendência para as Presidenciais

13 jan, 20:36
02:40
Pedro Santos Guerreiro

"Cotrim de Figueiredo indiciava que tinha conhecimento de alguma coisa que poderia acontecer"

12 jan, 18:38
04:01
Tiago André Lopes

"A NATO devia repensar que tipo de mecanismos é que tem que não apenas a boa-fé"

13 jan, 23:58
01:52

«Javi Guerra? A menos que André Villas-Boas tenha encontrado um poço de petróleo…»

Ontem às 14:04
15:36
Agostinho Costa

"Putin perguntou a Trump: 'Como é que os ucranianos sabiam onde estava?'". Agostinho Costa alerta: "Isto é mais que uma residência"

30 dez 2025, 15:16
04:26

Tracking poll, dia 10: nem a maior descida rouba a liderança a António José Seguro

Ontem às 21:27
08:12
José Alberto Azeredo Lopes

"Se se confirmar que a presença de JD Vance é uma armadilha é um desastre completo para o nosso modo de vida"

Ontem às 17:59
04:59

Se sentir que uma publicação nas redes sociais é uma ofensa à sua pessoa, é desta maneira que se pode queixar

Ontem às 10:30
01:49

A CNN Portugal foi à Ucrânia descobrir como é que é um dia na vida dos caçadores de drones

Ontem às 20:40
12:56
Miguel Baumgartner

"Podemos estar a assistir à possibilidade de a Dinamarca e a Gronelândia fazerem um acordo comercial com os EUA" - "um acordo quase coagido"

Ontem às 09:58