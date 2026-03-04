TV
Videos
Guia TV
Programas
DIRETO
Pesquisar
Mundo
Europa
E.U.A.
Ásia
África
Brasil
Médio Oriente
Política
Presidenciais 2026
Governo
Partidos
Presidente Marcelo
Factos Primeiro
Poder
Negócios
Economia
Dinheiro
Empresas
Imobiliário
Líderes
País
Crime e Justiça
Educação
Meteorologia
Saúde
Covid-19
Vida Saudável
Saúde Mental
Família
Amor e Sexo
Desporto
Benfica
FC Porto
Sporting
Liga
Seleção
Ronaldo
Champions
Desportos
Heróis
Artes
Música
Cinema
Teatro e Dança
Séries
Livros
Opinião
Colunistas
Comentadores
Estilo de Vida
Viagens
Gastronomia
Moda
Beleza
Tendências
Luxo
Automóvel
Futuro
Clima
Tecnologia
Ciência
Storytelling
TV
Videos
Guia TV
Programas
Podcasts
Live Events
Summit
International Summit
In Focus
Meet The CEO
Oeiras Education Forum
Todas as edições
Mais
Newsletters
Ficha Técnica
Branded Content
SIGA A CNN
ÚLTIMAS
VÍDEOS
GUERRA
Irão
Ucrânia
MAU TEMPO
PODCAST
Fúria Épica
TRUMP
NEWSLETTER
CNN TRAVEL
CNN Negócios - 13H30 - 4 de março de 2026
Há 2h e 33min
Com Isabel Loução Santos.
Videos
10:53
opinião
José Tomaz Castello Branco
Fornecimento de armas aos curdos "é um jogo perigosíssimo"
Há 2 min
00:53
Montenegro garante "desconto extraordinário e temporário do ISP" se o preço dos combustíveis subir mais do que 10 cêntimos
Há 2 min
05:33
"Fúria Épica": um podcast diário da CNN Portugal que "propõe chaves de entendimento" para a atualidade mundial
Há 39 min
02:05
"Portugal é um país que se dá ao respeito e que é respeitado na cena internacional"
Há 39 min
17:06
opinião
Miguel Baumgartner
EUA arriscam um "atrito que só pode levar a uma guerra civil"
Há 41 min
04:10
"Não é um ataque à soberania dos países muçulmanos. Os ataques do Irão são direcionados a estruturas militares norte-americanas"
Há 44 min
Mais Videos
Mais Vistos
07:36
opinião
Marco Serronha
"Só há uma solução" para o conflito no Irão - e passa pelo uso de um dos melhores aviões do mundo
Ontem às 09:48
09:53
opinião
Tiago André Lopes
"A ideia de que o Irão estava muito fragilizado está a ser destruída a cada hora que passa"
2 mar, 11:05
29:08
opinião
Agostinho Costa
Não vale a pena Macron meter-se "em bicos de pés". Para Agostinho Costa, Paris não vai ser "a capital da Europa"
Ontem às 15:54
00:19
O momento em que um submarino dos EUA disparou um torpedo contra um navio do Irão
Há 1h e 17min
03:52
opinião
Agostinho Costa
"Quando Donald Trump fala em quatro ou cinco semanas de guerra, está a pensar na ida à China"
Ontem às 23:50
00:46
Túneis de drones: as imagens ameaçadoras que o Irão acaba de divulgar
2 mar, 07:45
12:31
opinião
Agostinho Costa
"O Irão tem ainda aeronaves do tempo do Xá e agora está a receber novos equipamentos da Rússia e da China"
Hoje às 10:19
04:10
opinião
Agostinho Costa
Agostinho Costa diz que Trump foi avisado pela CIA de que a capacidade norte-americana para "alimentar" ataque ao Irão "não era brilhante"
28 fev, 12:37
02:26
"A China está a tentar encontrar um equilíbrio entre a relação com o Irão e uma relação muito próxima com os países do Golfo"
Ontem às 23:50
03:43
"Estamos em alerta laranja, o que significa que as autoridades estão a preparar-se para algo maior"
Há 3h e 58min
14:21
PSP e GNR em operação conjunta na Cova Moura: procuram armas e suspeitos de homicídio
Hoje às 08:44
03:21
"Villas-Boas cometeu uma deselegância" e depois fez "queixas e queixinhas"
Há 3h e 16min