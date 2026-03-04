CNN Negócios - 13H30 - 4 de março de 2026

Com Isabel Loução Santos.

José Tomaz Castello Branco

Fornecimento de armas aos curdos "é um jogo perigosíssimo"

Há 2 min
Montenegro garante "desconto extraordinário e temporário do ISP" se o preço dos combustíveis subir mais do que 10 cêntimos

Há 2 min
"Fúria Épica": um podcast diário da CNN Portugal que "propõe chaves de entendimento" para a atualidade mundial

Há 39 min
"Portugal é um país que se dá ao respeito e que é respeitado na cena internacional"

Há 39 min
Miguel Baumgartner

EUA arriscam um "atrito que só pode levar a uma guerra civil"

Há 41 min
"Não é um ataque à soberania dos países muçulmanos. Os ataques do Irão são direcionados a estruturas militares norte-americanas"

Há 44 min
Marco Serronha

"Só há uma solução" para o conflito no Irão - e passa pelo uso de um dos melhores aviões do mundo

Ontem às 09:48
Tiago André Lopes

"A ideia de que o Irão estava muito fragilizado está a ser destruída a cada hora que passa"

2 mar, 11:05
Agostinho Costa

Não vale a pena Macron meter-se "em bicos de pés". Para Agostinho Costa, Paris não vai ser "a capital da Europa"

Ontem às 15:54
O momento em que um submarino dos EUA disparou um torpedo contra um navio do Irão

Há 1h e 17min
Agostinho Costa

"Quando Donald Trump fala em quatro ou cinco semanas de guerra, está a pensar na ida à China"

Ontem às 23:50
Túneis de drones: as imagens ameaçadoras que o Irão acaba de divulgar

2 mar, 07:45
Agostinho Costa

"O Irão tem ainda aeronaves do tempo do Xá e agora está a receber novos equipamentos da Rússia e da China"

Hoje às 10:19
Agostinho Costa

Agostinho Costa diz que Trump foi avisado pela CIA de que a capacidade norte-americana para "alimentar" ataque ao Irão "não era brilhante"

28 fev, 12:37
"A China está a tentar encontrar um equilíbrio entre a relação com o Irão e uma relação muito próxima com os países do Golfo"

Ontem às 23:50
"Estamos em alerta laranja, o que significa que as autoridades estão a preparar-se para algo maior"

Há 3h e 58min
PSP e GNR em operação conjunta na Cova Moura: procuram armas e suspeitos de homicídio

Hoje às 08:44
"Villas-Boas cometeu uma deselegância" e depois fez "queixas e queixinhas"

Há 3h e 16min