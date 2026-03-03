CNN Negócios - 13H30 - 3 de março de 2026

Há 1h e 54min

Com Isabel Loução Santos.

Videos

04:03

"Para um conflito desta dimensão as bolsas estão a reagir muito bem" - e há uma que se destaca

Há 29 min
08:24

Federação de futebol do Bahrein quer reatar competição. Nandinho não se sente seguro e vive "momentos de apreensão"

Há 30 min
05:24

Vivem-se hoje "ondas de choque" do dia "7 de outubro de 2023", quando "começou a reorganização geopolítica do Médio Oriente"

Há 30 min
07:14

"Ontem foi a primeira noite em que conseguimos ter algum descanso": o relato de um português que vive no Dubai

Há 31 min
01:38

"Estamos preocupados com a segurança, mas é o seu momento de brilhar": o desabafo do pai de um combatente no Médio Oriente

Há 55 min
09:05

Mais Videos

09:53
opinião
Tiago André Lopes

"A ideia de que o Irão estava muito fragilizado está a ser destruída a cada hora que passa"

Ontem às 11:05
01:12

O momento em que um caça cai nos céus do Kuwait e o piloto ativa o paraquedas

Ontem às 07:52
00:46

Túneis de drones: as imagens ameaçadoras que o Irão acaba de divulgar

Ontem às 07:45
07:36

"Só há uma solução" para o conflito no Irão - e passa pelo uso de um dos melhores aviões do mundo

Hoje às 09:48
04:10
opinião
Agostinho Costa

Agostinho Costa diz que Trump foi avisado pela CIA de que a capacidade norte-americana para "alimentar" ataque ao Irão "não era brilhante"

28 fev, 12:37
00:11

O momento em que Israel destrói caças iranianos que se preparavam para descolar

1 mar, 16:30
11:14
opinião
Agostinho Costa

Golfo conta com a proteção dos EUA e o Irão "quer provar que isso vale muito pouco"

Ontem às 12:34
00:41

Webcam gravou tudo: as luzes nos céus de Chipre durante um ataque do Irão a uma base europeia

Ontem às 16:41
09:12

Agostinho Costa diz que Irão vai procurar explorar esta vulnerabilidade dos EUA

1 mar, 20:46
00:40

O momento em que a CNN apanhou um drone iraniano em pleno voo

Ontem às 13:00
24:53
opinião
Miguel Sousa Tavares

"O homem que teve nas mãos uma oportunidade histórica de fazer reformas, não fez nada. Não sei que autoridade tem para o exigir"

26 fev, 23:47
03:09
opinião
José Carmo

"A capacidade israelita de, inclusive, tirar fotos ao corpo de Ali Khamenei é uma coisa fabulosa"

1 mar, 11:40