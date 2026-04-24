Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

CNN Negócios - 13H30 - 24 de abril de 2026

Há 1h e 50min

Com Isabel Loução Santos.

Videos

14:18

"O Irão, com limitadas capacidades, está a conseguir levar o campo de batalha para uma zona marítima que afeta a economia. E este é o segredo da guerra"

Há 1h e 43min
06:27

CNN Negócios - 13H30 - 24 de abril de 2026

Há 1h e 50min
01:35

Mourinho não quis começar a conferência: «Deixa-me ver as notícias»

Há 1h e 58min
00:54

José Mourinho: «Segundo lugar? Não posso garantir nada»

Há 2h e 4min
01:16

«Há pessoas que têm o direito de escolher o seu futuro… Otamendi é uma delas»

Há 2h e 5min
01:43

José Mourinho: «Mercado? Há documentos meus nas mãos do presidente»

Há 2h e 7min
Mais Videos

Mais Vistos

01:10

Luís Filipe Vieira cai à saída do Campus de Justiça

Ontem às 15:37
08:52
opinião
Agostinho Costa

"Neste momento, os EUA estão encostados à parede. Ao fim de 40 dias de conflito, estão depauperados em cerca de 50% nos principais mísseis"

Ontem às 12:35
14:12
opinião
Rogério Alves

O que é que o Benfica pode fazer após a absolvição no processo Saco Azul?

Ontem às 23:31
15:27

Sousa Tavares: "Vamos assistir a uma crise económica que não tem comparação com nada do que vimos antes"

Ontem às 22:07
19:22

Carlos Fernandes foi assaltado. Depois, passou de vítima a criminoso, com contas que nunca abriu, uma empresa que não criou e dívidas de milhares de euros

Ontem às 21:14
01:16

Irão divulga imagens impressionantes da apreensão de dois navios no Estreito de Ormuz

Ontem às 12:35
27:30

A entrevista a Cristina Ferreira na íntegra

21 abr, 22:54
14:08
opinião
Jorge Saramago

"Foi uma desobediência clara": há uma explicação para a demissão do secretário da Marinha dos EUA

Ontem às 13:20
09:25
opinião
Agostinho Costa

Extensão do cessar-fogo "consubstancia uma espécie de rendição dos EUA: estão perfeitamente bloqueados"

22 abr, 23:40
39:50

"A ideia do Irão é obrigar Trump a voltar atrás, humilhando-o publicamente". E para isso tem um plano

Ontem às 17:04
04:11

Exclusivo: entrevista à líder curda Payman Vyian numa caverna 30 metros debaixo do solo

Ontem às 15:38
04:42

A "bomba" que ninguém esperava: Mourinho "está a ser aconselhado" por Jorge Mendes a não continuar no Benfica

6 abr, 20:40