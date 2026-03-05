CNN Negócios - 13H20 - 5 de março de 2026

Há 1h e 54min

Com Isabel Loução Santos.

Irão mostra imagens do disparo de um dos seus melhores mísseis

Há 2 min
Este drone dos EUA é um clone de uma aeronave iraniana - e carrega quilos de explosivos

Há 7 min
A CNN já está no Irão. Agora o objetivo é chegar onde há "ataques aéreos maciços"

Há 11 min
Há 1h e 54min
Afonso Reis Cabral recorda Lobo Antunes: "Conseguir a leveza e a profundidade que ele conseguia nas crónicas é de mestre"

Há 2h e 15min
Doha voltou a ser alvo de uma onda de ataques com drones. Série de interceções foi a "mais longa e ruidosa" até agora

Há 2h e 15min
Ricardo Sá Pinto: «Já previa que isto acontecesse»

Ontem às 13:08
O momento em que um submarino dos EUA disparou um torpedo contra um navio do Irão

Ontem às 14:48
"É a primeira vez no mundo que um caça tripulado é abatido por uma aeronave F-35"

Ontem às 12:07
F-35 contra Yak-130: as imagens do combate aéreo que terminou com um caça abatido

Há 3h e 19min
opinião
Marco Serronha

"Só há uma solução" para o conflito no Irão - e passa pelo uso de um dos melhores aviões do mundo

3 mar, 09:48
opinião
Agostinho Costa

"Se houver um colapso no Irão, a Turquia vai entrar no país da mesma forma que fez na Síria e no Iraque"

Ontem às 20:28
Estas são as armas que o Irão ainda poderá usar na guerra com os EUA e Israel

Ontem às 21:17
"Estamos em alerta laranja, o que significa que as autoridades estão a preparar-se para algo maior"

Ontem às 12:07
opinião
Agostinho Costa

"O Irão tem ainda aeronaves do tempo do Xá e agora está a receber novos equipamentos da Rússia e da China"

Ontem às 10:19
"A China está a tentar encontrar um equilíbrio entre a relação com o Irão e uma relação muito próxima com os países do Golfo"

3 mar, 23:50
opinião
Agostinho Costa

Agostinho Costa diz que Trump foi avisado pela CIA de que a capacidade norte-americana para "alimentar" ataque ao Irão "não era brilhante"

28 fev, 12:37
Repórter da CNN Portugal estava em direto na rua quando as sirenes tocaram em Telavive

Ontem às 18:50