CNN Negócios - 13H - 9 de janeiro de 2026

Hoje às 13:12

Com Isabel Loução Santos.

Videos

02:05

Santana Lopes entra na campanha de Seguro: "Tem um passado impoluto"

Há 28 min
01:26
opinião
Margarida Davim

"Cotrim de Figueiredo está a tentar ao máximo entrar no eleitorado da AD" e Marques Mendes "não está a conseguir controlar a irritação"

Há 32 min
01:50

André Ventura entra nos despiques presidenciais e diz que Cotrim de Figueiredo e Marques Mendes "são exatamente iguais"

Há 33 min
00:37

JD Vance garante que este vídeo é a prova de que o agente do ICE foi atropelado antes do disparo fatal

Há 36 min
03:01
opinião
Manuel Serrano

"Estamos num momento perigosíssimo - por culpa própria"

Há 37 min
00:51
opinião
Margarida Davim

"Cotrim de Figueiredo está à frente de Gouveia e Melo. Há uns meses, ninguém acreditaria neste cenário"

Há 38 min
Mais Videos

Mais Vistos

05:57
opinião
Agostinho Costa

Oreshnik: ataque russo com "arma absoluta" serviu para Putin "mostrar a Zelensky que não está seguro no seu bunker"

Hoje às 11:18
01:14

O que mostram os vídeos do momento em que um agente do ICE matou uma mulher nos EUA

Ontem às 11:48
03:45
opinião
Rui Calafate

"Vamos ser duros. Quem é que mama à conta do SNS?": Rui Calafate relata história pessoal sobre a morte do pai depois de um atraso do INEM

Ontem às 19:09
02:48

Pode haver uma crise financeira global?

5 jan, 18:15
01:47

A TVI/CNN foi à casa onde Nicolás Maduro passava férias na infância e foi isto que encontrou

Ontem às 22:44
19:32
opinião
Agostinho Costa

Há um "jogo do pau e da cenoura" entre os EUA e a Rússia

Ontem às 15:20
02:17

Tracking Poll, dia 4: André Ventura ultrapassa Seguro num dia em que Gouveia e Melo volta a colar-se a Cotrim

Ontem às 19:52
15:36
opinião
Agostinho Costa

"Putin perguntou a Trump: 'Como é que os ucranianos sabiam onde estava?'". Agostinho Costa alerta: "Isto é mais que uma residência"

30 dez 2025, 15:16
02:57

PSP encontra empregada de Miguel Arruda vestida dos pés à cabeça com roupa furtada no aeroporto

Ontem às 21:23
03:42
opinião
Agostinho Costa

"Não sabemos até que ponto é que não há um acordo tácito em que a antiga União Soviética é a área de influência russa e o hemisfério ocidental é dos EUA"

Hoje às 11:12
02:06
opinião
Marco Serronha

Rússia ataca Lviv: "Há suspeitas de que tenha sido utilizado um míssil Oreshnik"

Ontem às 23:33
01:09

Imagens amadoras das ruas mostram o que o Irão não quer que se veja

Hoje às 11:38