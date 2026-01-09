TV
Videos
Guia TV
Programas
DIRETO
Pesquisar
Mundo
Europa
E.U.A.
Ásia
África
Brasil
Médio Oriente
Política
Decisão 25
Governo
Partidos
Presidente Marcelo
Factos Primeiro
Poder
Negócios
Economia
Dinheiro
Empresas
Imobiliário
Líderes
País
Crime e Justiça
Educação
Meteorologia
Saúde
Covid-19
Vida Saudável
Saúde Mental
Família
Amor e Sexo
Desporto
Benfica
FC Porto
Sporting
Liga
Seleção
Ronaldo
Champions
Desportos
Heróis
Artes
Música
Cinema
Teatro e Dança
Séries
Livros
Opinião
Colunistas
Comentadores
Estilo de Vida
Viagens
Gastronomia
Moda
Beleza
Tendências
Luxo
Automóvel
Futuro
Clima
Tecnologia
Ciência
Storytelling
TV
Videos
Guia TV
Programas
Podcasts
Ao vivo
Summit
International Summit
In Focus
Meet The CEO
Oeiras Education Forum
Todas as edições
Mais
Newsletters
Ficha Técnica
Branded Content
SIGA A CNN
ÚLTIMAS
VÍDEOS
VENEZUELA
PRESIDENCIAIS
tracking poll
ao minuto
debates na íntegra
GUERRA
Ucrânia
CNN TRAVEL
CNN Negócios - 13H - 9 de janeiro de 2026
Hoje às 13:12
Com Isabel Loução Santos.
Videos
02:05
Santana Lopes entra na campanha de Seguro: "Tem um passado impoluto"
Há 28 min
01:26
opinião
Margarida Davim
"Cotrim de Figueiredo está a tentar ao máximo entrar no eleitorado da AD" e Marques Mendes "não está a conseguir controlar a irritação"
Há 32 min
01:50
André Ventura entra nos despiques presidenciais e diz que Cotrim de Figueiredo e Marques Mendes "são exatamente iguais"
Há 33 min
00:37
JD Vance garante que este vídeo é a prova de que o agente do ICE foi atropelado antes do disparo fatal
Há 36 min
03:01
opinião
Manuel Serrano
"Estamos num momento perigosíssimo - por culpa própria"
Há 37 min
00:51
opinião
Margarida Davim
"Cotrim de Figueiredo está à frente de Gouveia e Melo. Há uns meses, ninguém acreditaria neste cenário"
Há 38 min
Mais Videos
Mais Vistos
05:57
opinião
Agostinho Costa
Oreshnik: ataque russo com "arma absoluta" serviu para Putin "mostrar a Zelensky que não está seguro no seu bunker"
Hoje às 11:18
01:14
O que mostram os vídeos do momento em que um agente do ICE matou uma mulher nos EUA
Ontem às 11:48
03:45
opinião
Rui Calafate
"Vamos ser duros. Quem é que mama à conta do SNS?": Rui Calafate relata história pessoal sobre a morte do pai depois de um atraso do INEM
Ontem às 19:09
02:48
Pode haver uma crise financeira global?
5 jan, 18:15
01:47
A TVI/CNN foi à casa onde Nicolás Maduro passava férias na infância e foi isto que encontrou
Ontem às 22:44
19:32
opinião
Agostinho Costa
Há um "jogo do pau e da cenoura" entre os EUA e a Rússia
Ontem às 15:20
02:17
Tracking Poll, dia 4: André Ventura ultrapassa Seguro num dia em que Gouveia e Melo volta a colar-se a Cotrim
Ontem às 19:52
15:36
opinião
Agostinho Costa
"Putin perguntou a Trump: 'Como é que os ucranianos sabiam onde estava?'". Agostinho Costa alerta: "Isto é mais que uma residência"
30 dez 2025, 15:16
02:57
PSP encontra empregada de Miguel Arruda vestida dos pés à cabeça com roupa furtada no aeroporto
Ontem às 21:23
03:42
opinião
Agostinho Costa
"Não sabemos até que ponto é que não há um acordo tácito em que a antiga União Soviética é a área de influência russa e o hemisfério ocidental é dos EUA"
Hoje às 11:12
02:06
opinião
Marco Serronha
Rússia ataca Lviv: "Há suspeitas de que tenha sido utilizado um míssil Oreshnik"
Ontem às 23:33
01:09
Imagens amadoras das ruas mostram o que o Irão não quer que se veja
Hoje às 11:38