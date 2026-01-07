TV
CNN Negócios - 13H - 7 de janeiro de 2026
Ontem às 13:12
Com Isabel Loução Santos.
03:15
opinião
Diana Soller
"Zelensky está a fazer a diplomacia possível neste momento"
Há 1h e 13min
03:31
opinião
Miguel Baumgartner
"Não existe nenhum plano que defina exatamente quais são as garantias de segurança" para a Ucrânia
Há 1h e 14min
02:55
Irão: "A força no terreno a reprimir os protestos está cada vez mais forte"
Há 1h e 14min
03:47
opinião
Jorge Saramago
A Europa "sente-se em perigo"
Há 1h e 14min
03:28
opinião
Tiago André Lopes
"Ainda está por explicar porque Berlim, Varsóvia e Copenhaga ficaram de fora" do envio de tropas para a Ucrânia
Há 1h e 15min
02:50
Protestos no Irão: "Este momento é diferente, mas derrubar o regime depende de muita coisa"
Há 1h e 15min
Mais Vistos
14:53
opinião
Agostinho Costa
"A geografia protege-nos" da Rússia: Agostinho Costa acredita que Portugal "tem sorte", mas deixa um aviso
6 jan, 15:55
03:01
Tracking Poll, dia 2: Seguro lidera, Ventura sobe e Cotrim agarra Gouveia e Melo
6 jan, 20:12
02:27
Helicópteros, cordas e militares: foi assim que os EUA capturaram um petroleiro da Venezuela
Ontem às 16:16
01:57
Tracking Poll, dia 3: Cotrim isola-se em terceiro num dia com três ultrapassagens
Ontem às 20:48
05:29
opinião
Jorge Silva Carvalho
"Para quem monitoriza o Telegram e os blogues, o desânimo russo é total: a fantochada de Kupiansk, a perda da Venezuela, o que está a acontecer no Irão"
6 jan, 19:39
07:25
Desencadeia-se pelo frio, torna as mãos "completamente lívidas" e "pode levar à amputação dos dedos": o que é o fenómeno de Raynaud
6 jan, 09:50
15:36
opinião
Agostinho Costa
"Putin perguntou a Trump: 'Como é que os ucranianos sabiam onde estava?'". Agostinho Costa alerta: "Isto é mais que uma residência"
30 dez 2025, 15:16
06:46
opinião
Tiago André Lopes
"A mudança de regime no Irão podia resultar num erro enorme como o que aconteceu no Iraque"
Ontem às 12:26
01:03
O momento em que a terra tremeu no Japão
6 jan, 09:29
01:39
Os preços das casas vão finalmente descer?
5 jan, 17:50
08:51
opinião
Agostinho Costa
"Ainda temos NATO?", pergunta Agostinho Costa a propósito do interesse de Trump na Gronelândia
5 jan, 22:44
11:42
EUA "aprenderam uma lição com o Iraque e com o Afeganistão" e, por isso, "fizeram um negócio que vai permitir a continuação do chavismo"
6 jan, 11:49