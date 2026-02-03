CNN Negócios - 13H - 3 de fevereiro de 2026

Há 3h e 21min

Com Isabel Loução Santos.

02:09

Ventura critica declarações do ministro da Coesão: "Não sei se foi desleixo, se foi incompetência, mas temos de deixar de ter políticos assim"

Há 4 min
05:49
opinião
Pedro Santos Guerreiro

Novo anúncio sobre Barragem de Girabolhos "é um bom exemplo de um Estado que é difícil levar a sério"

Há 44 min
02:08

"Gostava muito de rir". Chama-se Carme e apresenta-se ao mundo com um novo rosto

Há 1h e 1min
02:13

Aumento do caudal do rio deixa ponte completamente submersa em Mirandela

Há 1h e 28min
04:11

Evite estacionar o carro debaixo de árvores e atenção às gruas: vem aí mais "um período complicado" com chuva e vento forte

Há 1h e 30min
02:30
opinião
Miguel Santos Carrapatoso

"Há um claro desconforto no Governo com a forma como alguns ministros, em particular a MAI, têm tido dificuldades em comunicar de forma eficaz e segura"

Há 1h e 31min
00:46

A imagem diz tudo: está tanto frio na Europa que o mar até congelou

Ontem às 16:45
04:32

Palmira é emigrante em França, a sua casa em Ourém ficou inabitável. Veio no primeiro voo possível para ver os estragos

Ontem às 17:34
03:32

Momento "raro" na Barragem de Castelo de Bode

Há 3h e 42min
05:17

Foi neste estado que ficaram cinco prédios depois da queda de uma grua com cerca de 45 metros na Figueira da Foz

Ontem às 08:57
01:56

Rio Tejo galga margens em Constância e submerge cerca de cinco metros da zona ribeirinha

Ontem às 03:26
00:21

Rui Calafate recorre a um ensinamento da primária para explicar a Montenegro o que deve fazer com a ministra da Administração Interna

Ontem às 19:04
07:16

"Trump está aflito porque, desta vez, foi morta uma pessoa que tinha uma arma de fogo legal"

27 jan, 17:28
02:20

Tempestade Leonardo traz muita chuva e vento forte mas "não é expectável que atinja a intensidade das rajadas da depressão Kristin"

Há 1h e 32min
10:03

Praticamente todo o país sob avisos de alerta devido a previsões de cheias: estas são as localidades mais críticas

Ontem às 14:31
05:29
opinião
José Alberto Azeredo Lopes

"Zelensky transfere para os europeus a responsabilidade por aquilo que possa correr mal. É uma questão de política interna"

Ontem às 23:27
02:33

Visita de Nuno Melo a Leiria revolta moradores: população acusa Exército de só "posar para a fotografia"

Ontem às 12:58
08:24

Coimbra começa a preparar possível evacuação: barragem da Aguieira está "completamente cheia"

31 jan, 11:25