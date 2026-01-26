CNN Negócios - 13H - 26 de janeiro de 2026

Há 1h e 9min

Com Isabel Loução Santos.

Videos

28:18

CNN Mais Transferências - Rafa regressa à Luz

Há 1h e 1min
08:32

CNN Negócios - 13H - 26 de janeiro de 2026

Há 1h e 9min
03:29

Cheias em Águeda: "Não é inédito, é normal e consideramos que seja benéfico"

Há 1h e 25min
08:57
opinião
Miguel Baumgartner

Acordo de garantias de segurança "não é um acordo de paz e não é um cessar-fogo" na Ucrânia

Há 1h e 25min
01:23

As imagens do incêndio que fez vários mortos numa fábrica de bolachas na Grécia

Há 1h e 33min
05:36
opinião
Margarida Davim

"Estes apoios a Seguro, por si só, não vão arrancar ninguém de casa para ir votar"

Há 2h e 5min
Mais Videos

Mais Vistos

05:33

A tiroide "é como o acelerador de um carro" e quando tem problemas o diagnóstico pode ser difícil. Esteja atento a estes sinais

24 jan, 09:41
06:01

Agostinho Costa: "Falta muito pouco, nos próximos seis meses está resolvido. O Donbass está perdido"

Ontem às 22:13
01:35

Vídeo e fotografias indiciam que Pretti tinha apenas um telemóvel na mão e que não estaria armado

Ontem às 09:09
03:18

"Provavelmente amanhã os EUA vão concluir os preparativos para uma possível ação contra o Irão"

Ontem às 08:32
07:00
opinião
José Pacheco Pereira

A "caça ao tacho" como arma política: Pacheco Pereira desmonta a retórica do Chega

Ontem às 23:32
04:15

Estratégia de Defesa Nacional americana "humilha a Rússia"

Ontem às 22:30
03:59

"O que está a ser negociado nos Emirados é o novo mapa da Ucrânia, as suas novas fronteiras"

24 jan, 10:46
26:10
opinião
Paulo Portas

Paulo Portas: o "Global" na íntegra

Ontem às 22:01
01:00

As imagens da Operação Adamastor, a maior apreensão de droga de sempre feita em Portugal

Ontem às 15:50
00:55

O que aconteceu em Minneapolis? O momento em que Alex Pretti estava a filmar e foi atacado pelos agentes federais

24 jan, 23:37
03:26

EUA movem porta-aviões para perto do Irão. "Um eventual ataque será sempre uma medida preventiva"

24 jan, 08:39
19:40

"O temporal está declarado". Mário Crespo explica "uma semana sinistra" que anuncia o "fim de uma ordem mundial"

Ontem às 22:35