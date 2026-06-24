TV
Videos
Guia TV
Programas
DIRETO
Pesquisar
Mundo
Europa
E.U.A.
Ásia
África
Brasil
Médio Oriente
Política
Presidenciais 2026
Governo
Partidos
Presidente Seguro
Factos Primeiro
Poder
Negócios
Economia
Dinheiro
Empresas
Imobiliário
Líderes
País
Crime e Justiça
Educação
Meteorologia
Saúde
Covid-19
Vida Saudável
Saúde Mental
Família
Amor e Sexo
Desporto
Mundial 2026
Benfica
FC Porto
Sporting
Liga
Seleção
Ronaldo
Champions
Desportos
Heróis
Artes
Música
Cinema
Teatro e Dança
Séries
Livros
Opinião
Colunistas
Comentadores
Estilo de Vida
Viagens
Gastronomia
Moda
Beleza
Tendências
Luxo
Automóvel
Futuro
Clima
Tecnologia
Ciência
Storytelling
TV
Videos
Guia TV
Programas
Podcasts
Live Events
Summit
International Summit
In Focus
Meet The CEO
Oeiras Education Forum
Todas as edições
Mais
Newsletters
Ficha Técnica
Branded Content
SIGA A CNN
PSU
PSD pede adiamento do debate para assegurar apoio parlamentar. Chega revela condições para votar a favor
MUNDIAL 2026
Saiba tudo aqui
Ficha de jogo
Grupo B
Suíça
Canadá
24 Jun
20:00
Ficha de jogo
Grupo B
Bósnia-Herzegovina
Qatar
24 Jun
20:00
Ficha de jogo
Grupo C
Marrocos
Haiti
24 Jun
23:00
Ficha de jogo
Grupo C
Escócia
Brasil
24 Jun
23:00
Ficha de jogo
Grupo A
Chéquia
México
25 Jun
02:00
Ficha de jogo
Grupo A
África do Sul
Coreia do Sul
25 Jun
02:00
Mais sobre o Mundial 2026
ÚLTIMAS
VÍDEOS
MUNDIAL 2026
O calendário dos jogos
GUERRA
Irão
Ucrânia
CNN TRAVEL
CNN Negócios - 13H - 24 de junho de 2026
Há 2h e 33min
Com Isabel Loução Santos.
Videos
49:29
CNN Meio Dia - 13H50 - 24 de junho de 2026
Há 1h e 56min
01:30
"Esta costumava ser a escola da minha filha no Líbano". Ataques israelitas "destruíram o pátio e o autocarro"
Há 2h e 14min
02:10
Sánchez lançou o "ataque" ao PP e fez referência aos "casos de corrupção que envolvem o Partido Popular"
Há 2h e 15min
11:41
CNN Mais Transferências - António Silva ainda não respondeu
Há 2h e 16min
02:32
Bélgica enfrenta vaga de calor: "São cerca de 15 graus acima da temperatura esperada para esta altura do ano"
Há 2h e 16min
02:17
"Vim a correr para aqui e quando cheguei vi esta tragédia": stand de caravanas destruído por incêndio em Leça da Palmeira
Há 2h e 18min
Mais Videos
Mais Vistos
02:41
Após os golos contra o Uzbequistão, perguntaram a Ronaldo sobre Messi. A resposta: "Ó pá, quero lá saber"
Ontem às 20:33
00:47
"Foi uma semana difícil, a crítica foi muito forte, principalmente a mim": a primeira reação de Cristiano Ronaldo à goleada
Ontem às 20:26
07:05
opinião
Agostinho Costa
"É o Irão que está a conduzir este processo"
22 jun, 12:43
08:08
opinião
Manuel Serrano
"Zelensky sabe muito bem que tem um deadline para os intercetores: é o inverno"
Hoje às 10:30
08:03
opinião
Tiago André Lopes
Irão parece estar a ganhar "2-0", mas "é altura de fazer algum tipo de concessão"
Ontem às 09:23
01:00
A CNN Portugal encontrou um dos maiores streamers do mundo - que também é o maior fã de Cristiano Ronaldo
Ontem às 17:48
21:10
opinião
Mário Crespo
"Trump está a voltar a querer pôr o JCPOA em vigor praticamente nos mesmos termos"
Ontem às 23:12
05:13
Mais de 200 operacionais mobilizados para combater chamas: incêndio em Loulé preocupa autoridades
Ontem às 15:34
03:31
opinião
Diana Soller
"Temo verdadeiramente que este seja o princípio do fim" no Reino Unido
22 jun, 10:52
03:08
Não há combates no Líbano e Agostinho Costa sabe a explicação: "É que Israel responde à voz do dono"
21 jun, 20:05
00:28
Moscovo a arder: as imagens da capital russa após o maior ataque de sempre da Ucrânia
18 jun, 18:19
02:17
"Vim a correr para aqui e quando cheguei vi esta tragédia": stand de caravanas destruído por incêndio em Leça da Palmeira
Há 2h e 18min