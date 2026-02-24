TV
CNN Negócios - 13H - 24 de fevereiro de 2026
Há 2h e 30min
Com Isabel Loução Santos.
14:36
opinião
Rafael Martins
"A Rússia pensou que isto era um 'walk in the park'. Não aconteceu"
Há 11 min
02:08
Quatro anos de guerra na Ucrânia. Como evoluíram os preços desde a invasão russa?
Há 11 min
04:09
É português, chamam-lhe "Tuga" e combate pela Ucrânia há quatro anos: "Não ponho um prazo, é até o objetivo estar cumprido"
Há 16 min
03:35
Igor tinha 16 anos quando fugiu da guerra. Em Portugal encontrou "alguma coisa pela qual ansiar"
Há 32 min
55:38
CNN Meio Dia - 13H50 - Breaking News - 24 de fevereiro de 2026
Há 1h e 52min
03:36
As poeiras do Saara chegaram a Portugal - os cuidados a tomar
Há 2h e 9min
07:37
opinião
Rafael Martins
"Kiev está a entregar a Moscovo o estado de espírito que os ucranianos têm vivido nos últimos anos"
Ontem às 10:23
05:38
Este é o estado do ex-buraco na A1, que "fazia sentido ser reaberta de forma provisória" naquele troço
Ontem às 11:44
17:02
opinião
Agostinho Costa
Orbán "entende todo este quadro como uma ingerência da UE" e "uma forma de pressão para que perca as eleições"
Ontem às 15:51
00:58
México em chamas: as imagens do caos depois de uma operação militar que matou o traficante mais procurado do país
22 fev, 21:56
01:56
«Decisão da UEFA sobre Prestianni é a melhor coisa que podia acontecer ao Benfica»
Ontem às 15:32
02:12
opinião
Rui Santos
"Se o Vinicius, o Mbappé e o Real Madrid tinham tanta convicção da gravidade da situação, porque não se retiraram" do relvado da Luz?
Ontem às 20:32
01:30
Concluída a intervenção provisória no dique que fez colapsar a A1
Ontem às 14:41
01:02
Ciclone-bomba: esta jornalista da CNN teve de se agarrar a um poste para não ser levada pelo vento
Há 2h e 57min
07:20
opinião
Rui Santos
No Benfica e no FC Porto há dois jogadores que "vão dar que falar". Depois há um renascimento na Luz e um "Genyo" da lâmpada em Alvalade
Ontem às 22:22
07:25
opinião
Agostinho Costa
Vai ser "um ano decisivo" para a Ucrânia: há "dois atores principais" e "não são aqueles que vimos a chegar na passadeira"
Há 3h e 43min
00:45
Colunas de fumo em toda a parte: cidade mexicana arde após operação militar sem precedentes
22 fev, 21:58
03:03
Carro do casal desaparecido em Montemor-o-Velho filmado em direção a arrozal que estava alagado
17 fev, 22:58