CNN Negócios - 13H - 23 de janeiro de 2026

Há 3h e 22min

Com Vasco Rosendo.

24:46
opinião
Marco Serronha

A "linha vermelha" de Putin choca com um "comprometimento" de Zelensky

Há 55 min
02:46

As imagens da preparação militar na Gronelândia para um possível ataque dos EUA

Há 1h e 5min
02:44

Advogado de Mário Machado vai recorrer da decisão do tribunal e admite que pena foi "além do que esperava"

Há 1h e 8min
01:35

As imagens (perto de Portugal) que mostram a resposta de França a Zelensky

Há 1h e 16min
13:41
opinião
Sónia Sénica

Putin "não vai deixar cair" a questão territorial e, "para aceitar este encontro", Zelensky terá "ponderado o que eventualmente teria de ceder"

Há 1h e 26min
57:29

CNN Mais Transferências - Rui Costa reforça confiança

Há 1h e 38min
15:45
opinião
Agostinho Costa

"Mark Rutte não parece europeu": Agostinho Costa diz que "subserviência" do líder da NATO a Trump "roça o escandaloso"

Ontem às 14:44
03:23

Manto branco: neve como há muito não se via em Portugal

Hoje às 11:51
02:15
opinião
Agostinho Costa

"Zelensky chegou [a Davos] e tratou mal toda a gente"

Ontem às 23:00
01:48

Granizo em Lisboa: o mau tempo chegou em força

Hoje às 11:50
03:48
opinião
Jorge Botelho Moniz

"A Ucrânia está a fazer aquilo que lhe foi encomendado. É bonito? Não, não é bonito"

Ontem às 22:59
01:55

Há limpa-neves na estrada. Neve em força em Portugal

Hoje às 10:26
03:33
opinião
José Alberto Azeredo Lopes

Discurso de Zelensky sobre a Europa foi "lastimoso e deplorável"

Ontem às 21:22
05:10
opinião
Miguel Baumgartner

"Discurso de Zelensky foi muito ingrato" e o presidente da Ucrânia "foi extremamente arrogante"

Ontem às 22:42
03:20
opinião
Agostinho Costa

"O mais provável é que não haja nenhuma intervenção militar na Gronelândia". Mas "há 1.500 militares em alerta no Alasca"

21 jan, 20:29
04:37

Novas tabelas de IRS trazem uma "diferença significativa" ao salário dos portugueses

20 jan, 13:42
09:43
opinião
Tiago André Lopes

"O que se passou em Davos nos últimos dois dias foi trágico. Os líderes mundiais sujeitaram-se a momentos bizarros por causa de Donald Trump"

Ontem às 17:11
00:41

Tempestade mostra a força do mar num restaurante da Sicília

Ontem às 08:58