TV
Videos
Guia TV
Programas
DIRETO
Pesquisar
Mundo
Europa
E.U.A.
Ásia
África
Brasil
Médio Oriente
Política
Presidenciais 2026
Governo
Partidos
Presidente Marcelo
Factos Primeiro
Poder
Negócios
Economia
Dinheiro
Empresas
Imobiliário
Líderes
País
Crime e Justiça
Educação
Meteorologia
Saúde
Covid-19
Vida Saudável
Saúde Mental
Família
Amor e Sexo
Desporto
Benfica
FC Porto
Sporting
Liga
Seleção
Ronaldo
Champions
Desportos
Heróis
Artes
Música
Cinema
Teatro e Dança
Séries
Livros
Opinião
Colunistas
Comentadores
Estilo de Vida
Viagens
Gastronomia
Moda
Beleza
Tendências
Luxo
Automóvel
Futuro
Clima
Tecnologia
Ciência
Storytelling
TV
Videos
Guia TV
Programas
Podcasts
Ao vivo
Summit
International Summit
In Focus
Meet The CEO
Oeiras Education Forum
Todas as edições
Mais
Newsletters
Ficha Técnica
Branded Content
SIGA A CNN
ÚLTIMAS
VÍDEOS
PRESIDENCIAIS
veja todos os resultados
MAU TEMPO
reportagens
TRUMP
GUERRA
Ucrânia
Médio Oriente
CNN TRAVEL
CNN Negócios - 13H - 23 de fevereiro de 2026
Há 3h e 51min
Com Isabel Loução Santos.
Videos
27:49
opinião
Marco Serronha
Ataque dos EUA ao Irão pode ser "uma operação de um dia ou de uma noite" mas "com diversos alvos"
Há 1h e 12min
17:02
opinião
Agostinho Costa
Orbán "entende todo este quadro como uma ingerência da UE" e "uma forma de pressão para que perca as eleições"
Há 1h e 12min
06:22
"Se a Eslováquia e a Hungria cumprirem aquilo que ameaçaram, a Ucrânia pode ficar bastante debilitada"
Há 1h e 15min
08:13
opinião
Margarida Davim
Passagem de ex-diretor da PJ para o Governo "é uma situação melindrosa": "Teve efetivamente acesso a muita informação sensível"
Há 1h e 16min
00:49
Paulo Rangel: "Com algumas negociações, é possível que se consiga ultrapassar o bloqueio da Hungria às sanções" à Rússia
Há 1h e 16min
01:56
«Decisão da UEFA sobre Prestianni é a melhor coisa que podia acontecer ao Benfica»
Há 1h e 31min
Mais Videos
Mais Vistos
00:58
México em chamas: as imagens do caos depois de uma operação militar que matou o traficante mais procurado do país
Ontem às 21:56
09:29
opinião
Jorge Mendes
Mais meios a caminho do incêndio em Óbidos. Prioridade agora é "circunscrever" as chamas ao armazém
Ontem às 17:30
00:45
Colunas de fumo em toda a parte: cidade mexicana arde após operação militar sem precedentes
Ontem às 21:58
05:38
Este é o estado do ex-buraco na A1, que "fazia sentido ser reaberta de forma provisória" naquele troço
Hoje às 11:44
02:50
opinião
José Pacheco Pereira
Nomeação de Luís Neves "atinge diretamente um dos elementos fundamentais da propaganda política do Chega"
Ontem às 23:29
18:54
opinião
Agostinho Costa
"Mais do que uma confrontação entre os EUA, Israel e o Irão, vai ser uma confrontação entre o Ocidente e a China"
20 fev, 16:18
06:41
opinião
Comandante Paulo Santos
Incêndio em Óbidos: "O telhado com o calor deforma-se e cai. Seria suicídio os bombeiros estarem no interior"
Ontem às 17:45
02:30
Incêndio em Óbidos é "extremamente complicado" e ainda está longe da fase de rescaldo
Ontem às 17:30
07:37
opinião
Rafael Martins
"Kiev está a entregar a Moscovo o estado de espírito que os ucranianos têm vivido nos últimos anos"
Hoje às 10:23
04:05
opinião
Agostinho Costa
Ataque da Rússia a Kiev "está em linha com o 'modus operandi' russo: procurar eliminar as estruturas energéticas do país"
Ontem às 23:04
01:31
"Ciclone-bomba" vai atingir três cidades dos EUA
Hoje às 09:33
02:37
"Destruição como há muito não se via na capital ucraniana". Rússia lança ataques massivos contra Kiev
Ontem às 11:07