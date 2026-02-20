TV
CNN Negócios - 13H - 20 de fevereiro de 2026
Há 3h e 16min
Com Isbel Loução Santos.
Videos
18:54
opinião
Agostinho Costa
"Mais do que uma confrontação entre os EUA, Israel e o Irão, vai ser uma confrontação entre o Ocidente e a China"
Há 10 min
04:11
Momentos de pânico: ficou assim a casa onde ocorreu um incêndio em Cascais
Há 2h e 24min
01:22
Botelho da Costa: «Estamos a um jogo do nosso objetivo e o empate não chega»
Há 2h e 35min
04:35
opinião
Diogo Luís
"Não só a comunicação daqueles que lideram o desporto em Portugal é má, como depois os espetáculos também se tornam maus"
Há 2h e 39min
03:41
Petróleo em destaque com receios de um ataque dos EUA ao Irão
Há 2h e 55min
00:40
Mourinho antecipa mudanças frente ao AVS: «Alguma coisa farei»
Há 3h e 1min
02:41
Remoção de duas paredes mestras na origem de desabamento de prédio em Lisboa
18 fev, 11:37
03:03
Carro do casal desaparecido em Montemor-o-Velho filmado em direção a arrozal que estava alagado
17 fev, 22:58
02:40
Terrenos do futuro aeroporto de Lisboa totalmente alagados após as tempestades
Ontem às 20:45
02:16
Mais bicicletas nas ruas, menos comida nas bancas: o impacto da crise do petróleo em Cuba
18 fev, 15:37
04:56
Imagens de drone mostram local onde foi encontrado carro do casal desaparecido em Montemor-o-Velho
18 fev, 11:13
15:24
opinião
Rogério Alves
"Neste momento, Prestianni tem dois problemas": Rogério Alves
18 fev, 23:58
01:55
Intensidade do sismo sentido em Lisboa "pode ser suficiente para as infraestruturas fragilizadas ruírem"
Ontem às 13:57
04:11
Momentos de pânico: ficou assim a casa onde ocorreu um incêndio em Cascais
Há 2h e 24min
07:16
"Trump está aflito porque, desta vez, foi morta uma pessoa que tinha uma arma de fogo legal"
27 jan, 17:28
02:40
Afetado pelo mau tempo, antigo empresário da Marinha Grande dorme na carrinha onde vende melão
18 fev, 14:49
03:01
Proteção Civil pede "maior cuidado" em zonas afetadas pela tempestade após dois sismos de 4,1
Ontem às 13:28
01:22
Cada vez mais assaltantes exploram as fragilidades do sistema keyless dos carros
Ontem às 23:31