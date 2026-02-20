CNN Negócios - 13H - 20 de fevereiro de 2026

Há 3h e 16min

Com Isbel Loução Santos.

Videos

18:54
opinião
Agostinho Costa

"Mais do que uma confrontação entre os EUA, Israel e o Irão, vai ser uma confrontação entre o Ocidente e a China"

Há 10 min
04:11

Momentos de pânico: ficou assim a casa onde ocorreu um incêndio em Cascais

Há 2h e 24min
01:22

Botelho da Costa: «Estamos a um jogo do nosso objetivo e o empate não chega»

Há 2h e 35min
04:35
opinião
Diogo Luís

"Não só a comunicação daqueles que lideram o desporto em Portugal é má, como depois os espetáculos também se tornam maus"

Há 2h e 39min
03:41

Petróleo em destaque com receios de um ataque dos EUA ao Irão

Há 2h e 55min
00:40

Mourinho antecipa mudanças frente ao AVS: «Alguma coisa farei»

Há 3h e 1min
Mais Videos

Mais Vistos

02:41

Remoção de duas paredes mestras na origem de desabamento de prédio em Lisboa

18 fev, 11:37
03:03

Carro do casal desaparecido em Montemor-o-Velho filmado em direção a arrozal que estava alagado

17 fev, 22:58
02:40

Terrenos do futuro aeroporto de Lisboa totalmente alagados após as tempestades

Ontem às 20:45
02:16

Mais bicicletas nas ruas, menos comida nas bancas: o impacto da crise do petróleo em Cuba

18 fev, 15:37
04:56

Imagens de drone mostram local onde foi encontrado carro do casal desaparecido em Montemor-o-Velho

18 fev, 11:13
15:24
opinião
Rogério Alves

"Neste momento, Prestianni tem dois problemas": Rogério Alves

18 fev, 23:58
01:55

Intensidade do sismo sentido em Lisboa "pode ser suficiente para as infraestruturas fragilizadas ruírem"

Ontem às 13:57
04:11

Momentos de pânico: ficou assim a casa onde ocorreu um incêndio em Cascais

Há 2h e 24min
07:16

"Trump está aflito porque, desta vez, foi morta uma pessoa que tinha uma arma de fogo legal"

27 jan, 17:28
02:40

Afetado pelo mau tempo, antigo empresário da Marinha Grande dorme na carrinha onde vende melão

18 fev, 14:49
03:01

Proteção Civil pede "maior cuidado" em zonas afetadas pela tempestade após dois sismos de 4,1

Ontem às 13:28
01:22

Cada vez mais assaltantes exploram as fragilidades do sistema keyless dos carros

Ontem às 23:31