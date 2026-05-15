Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM
TV
Videos
Guia TV
Programas
DIRETO
Pesquisar
Mundo
Europa
E.U.A.
Ásia
África
Brasil
Médio Oriente
Política
Presidenciais 2026
Governo
Partidos
Presidente Seguro
Factos Primeiro
Poder
Negócios
Economia
Dinheiro
Empresas
Imobiliário
Líderes
País
Crime e Justiça
Educação
Meteorologia
Saúde
Covid-19
Vida Saudável
Saúde Mental
Família
Amor e Sexo
Desporto
Benfica
FC Porto
Sporting
Liga
Seleção
Ronaldo
Champions
Desportos
Heróis
Artes
Música
Cinema
Teatro e Dança
Séries
Livros
Opinião
Colunistas
Comentadores
Estilo de Vida
Viagens
Gastronomia
Moda
Beleza
Tendências
Luxo
Automóvel
Futuro
Clima
Tecnologia
Ciência
Storytelling
TV
Videos
Guia TV
Programas
Podcasts
Live Events
Summit
International Summit
In Focus
Meet The CEO
Oeiras Education Forum
Todas as edições
Mais
Newsletters
Ficha Técnica
Branded Content
SIGA A CNN
ÚLTIMAS
VÍDEOS
GUERRA
Irão
Ucrânia
FC PORTO
PODCAST
Fúria Épica
TRUMP
NEWSLETTER
CNN TRAVEL
CNN Negócios - 13H - 15 de maio de 2026
Há 2h e 56min
Com Isabel Loução Santos.
Videos
26:22
opinião
Agostinho Costa
"Os chineses já perceberam que, se houver uma guerra, não atacam Taiwan: atacam antes as bases americanas na zona"
Há 1 min
31:56
Exclusivo. Miguel Maya em entrevista à CNN Portugal
Há 41 min
00:36
As imagens de um grande incêndio em plena Rússia após ataque da Ucrânia
Há 1h e 15min
00:33
Quando é que Farioli fala em português? A resposta surpreendente do treinador
Há 2h e 18min
46:18
CNN Meio Dia - 13H50 - 15 de maio de 2026
Há 2h e 19min
01:37
«Aliados? Gosto de surpresas»
Há 2h e 20min
Mais Videos
Mais Vistos
00:46
"Parece um grou entre galinhas": o momento de Elon Musk em Pequim que se tornou viral
Ontem às 18:16
02:17
Teve a ajuda de 20 pessoas e fugiu de carro: continua a caça ao homem em Ponte de Sor
Ontem às 20:12
00:28
"Para ser justo, há países da NATO que foram muito úteis para nós. Vou só dizer um: Portugal"
Ontem às 22:11
21:50
A proposta do Benfica, o Real Madrid e o «até breve»: toda a conferência de José Mourinho
Hoje às 10:41
02:13
Este cancro da pele é o que mais mata e "envia metastases para qualquer órgão"
11 mai, 10:05
00:12
Câmara de videovigilância de cafetaria mostra a violência de um dos maiores ataques da Rússia
Ontem às 14:31
08:27
opinião
Agostinho Costa
Trump chegou a Pequim "com poucas cartas" e não fez mais do que uma "panache diplomática"
Ontem às 23:08
00:29
Explosões no ar: as imagens de um brutal ataque de drones da Rússia
Ontem às 14:33
01:52
opinião
Agostinho Costa
EUA tiveram "derrota estratégica em toda a linha" no Irão
13 mai, 23:30
02:41
Apanhado a admirar o teto e os candeeiros do parlamento chinês: o vídeo de Marco Rubio que se tornou viral
Há 3h e 20min
20:07
opinião
Mário Crespo
"EUA estão a empurrar Portugal para uma situação de participante" na guerra com o Irão
Ontem às 23:09
53:13
A entrevista a André Ventura na íntegra
12 mai, 23:50