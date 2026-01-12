CNN Negócios - 13H - 12 de janeiro de 2026

Hoje às 13:12

Com Isabel Loução Santos.

02:21

A reação de Cotrim de Figueiredo às acusações de assédio

Há 15 min
03:42

"Trump pode estar tentado" a fazer operação semelhante à da Venezuela no Irão

Há 15 min
04:30

Protestos no Irão "começaram mesmo com questões económicas"

Há 16 min
04:49

"Existe uma falta de meios crónica, especialmente na margem sul do Tejo"

Há 36 min
03:40
opinião
Comandante Paulo Santos

"Lamento que a Liga dos Bombeiros, o INEM e a Proteção Civil não se tenham sentado a uma mesa e feito um plano"

Há 36 min
02:21

Guarda Revolucionária do Irão adotou a "política do fogo aberto"

Há 36 min
02:54

Tracking poll: Homens votam em Cotrim, mulheres e maiores de 55 anos em Seguro

Ontem às 22:04
02:47

Tracking poll, dia 7: Seguro lidera com Cotrim colado. Marques Mendes cada vez mais longe do topo

Ontem às 21:17
15:36
opinião
Agostinho Costa

"Putin perguntou a Trump: 'Como é que os ucranianos sabiam onde estava?'". Agostinho Costa alerta: "Isto é mais que uma residência"

30 dez 2025, 15:16
08:00

Empurrados de Portugal: estes jovens foram à procura do que cá não tinham e encontraram uma vida em Berlim

Ontem às 21:30
06:26

"Pelas declarações de Lavrov, já se percebeu que a Rússia está muito renitente em aceitar o que quer que seja"

23 dez 2025, 19:33
07:48
opinião
Rui Calafate

Há uma figura "polémica" e amiga de Passos Coelho "pronta para discursar num comício de Gouveia e Melo"

Ontem às 22:18
05:04
opinião
Agostinho Costa

"O coração do mundo já não só a Rússia, é a Rússia e a China". E Trump sabe que "a Gronelândia garante o controlo da rota do Ártico"

10 jan, 12:31
02:12

"Não são férias. É um mote de vida". Família portuguesa regressa a Lisboa após dar a volta ao mundo em catamarã

Ontem às 21:46
03:12
opinião
José Alberto Azeredo Lopes

Europeus "estão a preparar-se para engolir mais um elefante do temanho de um arranha-céus"

10 jan, 19:35
27:47
opinião
Paulo Portas

"Se Putin prevalecer na Ucrânia, podem ter a certeza que um dia vai bater à porta dos Bálticos": Paulo Portas

21 dez 2025, 22:36
03:57
opinião
Miguel Sousa Tavares

Miguel Sousa Tavares quer saber por que motivo não há um milhão de euros para se resolver o problema das macas

8 jan, 22:29
20:14
opinião
Mário Crespo

"Europeus devem conscientizar-se que a NATO acabou em termos reais"

Ontem às 22:01