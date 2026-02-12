TV
CNN Negócios - 13H - 12 de fevereiro de 2026
Há 2h e 11min
Com Isabel Loução Santos.
02:12
"Os diques são como as pessoas: com a idade, têm de ir ao médico" - no caso do Mondego, "não foi"
Há 3 min
10:20
"Pouco ou nada foi feito desde 2001" na manutenção dos diques
Há 5 min
02:50
Jorge Mendes
"Há alguns locais que podem criar grandes problemas" mais logo: mau tempo, ponto da situação
Há 8 min
01:41
DECO faz aviso a quem está a recorrer a empréstimos e moratórias para adiar o pagamento de créditos devido ao mau tempo
Há 53 min
02:00
Carneiro avisa o Governo que os problemas com o mau tempo não se resolvem com "visitas de médico"
Há 57 min
01:30
Não interessa se a dívida é de 10€ ou de 1.000.000€: famílias e empresas que devam ao Fisco não podem aceder aos apoios do Estado para o mau tempo
Há 1h e 6min
06:17
As imagens do colapso de dique no rio Mondego perto de Coimbra
Ontem às 19:08
00:28
Derrocada condiciona trânsito na A5 no sentido Lisboa-Cascais
Ontem às 17:31
02:41
Ruiu: as imagens de drone que permitem perceber o que aconteceu na A1 em Coimbra
Hoje às 08:20
06:43
"Tu, vergonha, és capaz das coisas mais inadmissíveis". A mensagem de Rui Santos após o Clássico entre FC Porto e Sporting
Ontem às 09:23
04:49
"Rotura da A1 surpreende-me muito. Custa-me a compreender como a principal autoestrada do país apresenta uma rotura deste tipo"
Hoje às 00:09
01:57
"Rio Mondego corre a uma velocidade estonteante": o que se sabe depois de dique colapsar em Coimbra
Ontem às 19:20
02:09
Grande massa de terra embate em prédio na Costa de Caparica, população retirada
Ontem às 10:20
07:01
Arrume o guarda-chuva, tire a fatiota do armário: "Espera-se um Carnaval mais soalheiro"
Ontem às 12:16
04:29
Derrocada no centro de Coimbra: mercado municipal fechado
Ontem às 11:51
03:20
Este é o Rodrigo, 9 anos, emocionou o país com um telefonema para o 112: falámos com ele, que agora tem uma medalha
Ontem às 14:08
02:41
Esta pedra mostra como a água se pode tornar um grande problema em Montemor-o-Velho
Ontem às 08:55
05:09
"A pressão do Rio Mondego é muita e afetou a zona onde a ponte assenta": Proteção Civil de Coimbra explica colapso de troço na A1 no sentido Norte-Sul
Hoje às 00:13