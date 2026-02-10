TV
CNN Negócios - 13H - 10 de fevereiro de 2026
Há 1h e 45min
Com Isabel Loução Santos.
Videos
02:01
Reparação de diques e intervenção nas margens dos rios e no litoral: estas são as preocupações da ministra do Ambiente
Há 7 min
01:26
"Este é o tempo da reconstrução": os efeitos da tempestade chegaram ao Parlamento Europeu
Há 7 min
07:54
Inundações, deslizamentos e queda de árvores: Proteção Civil mantém-se em alerta máximo
Há 7 min
02:24
«Título será entre FC Porto e Sporting. Benfica vai apanhar os cacos»
Há 1h e 12min
02:31
«Ninguém está espantado, o FC Porto gosta destas artimanhas»
Há 1h e 18min
02:02
«Jornais no balneário e apanha-bolas? Além de infantil, é desleal»
Há 1h e 22min
02:39
opinião
Maniche
Penálti a favor do Sporting: "Se estas leis não mudarem, os jogadores podem jogar sem braços"
Ontem às 23:07
03:09
opinião
Luís Vilar
"Gostava de dar uma nota de pesar pelo súbito desaparecimento dos valores desportivos do lado do FC Porto"
Ontem às 23:11
00:54
"Este árbitro teve a coragem de marcar o primeiro penálti a que o Sporting teve direito no Estádio do Dragão"
Ontem às 23:42
01:04
Polígrafo: Epstein e Zelensky eram amigos e há uma foto de ambos abraçados?
Ontem às 21:30
01:03
O que é um rio atmosférico, o fenómeno que traz mais chuva a Portugal
Hoje às 08:41
01:49
Donald Trump não gostou nada do que está neste vídeo
Ontem às 13:50
06:52
opinião
Jorge Mendes
Vem aí um rio atmosférico que é "alarmante" por causa da "situação em que estamos"
Ontem às 09:24
07:16
"Trump está aflito porque, desta vez, foi morta uma pessoa que tinha uma arma de fogo legal"
27 jan, 17:28
03:40
"Nunca vi isto com tanta água": inundação no quartel dos bombeiros de Santa Comba Dão
Há 2h e 55min
03:43
Solo abate em Fernão Ferro e provoca danos em duas viaturas
7 fev, 15:12
01:56
«Há muito nevoeiro no Porto, mas vê-se o relvado de uma baliza à outra»
Ontem às 17:41
07:01
opinião
Diana Soller
"A Rússia aceitou algumas coisas que seriam impensáveis há dois ou três meses"
8 fev, 14:39