MUNDIAL 2026

Saiba tudo aqui
    Ficha de jogo
  • Dezasseis-avos
  • Estados Unidos
  • Bósnia-Herzegovina
  • 02 Jul 01:00
Mais sobre o Mundial 2026

CNN Negócios - 13H - 1 de julho de 2026

Há 1h e 49min

Com Isabel Loução Santos.

Videos

04:37

"O problema principal é o número de dias seguidos de calor": o corpo deixa de conseguir arrefecer

Há 30 min
19:57

CNN Mais Transferências - Pré-Época dos leões

Há 1h e 31min
09:17

"Há um potencial aumento de mortalidade" nos próximos dias devido ao calor, admite Governo

Há 1h e 49min
07:33

CNN Negócios - 13H - 1 de julho de 2026

Há 1h e 49min
03:39
opinião
Rafael Martins

"O instrumento militar continuará a estar presente": o cenário para os próximos meses no Médio Oriente

Há 1h e 49min
05:30
opinião
Marco Serronha

"A Rússia não tem capacidade militar para montar uma operação dessa natureza": o cenário para uma ofensiva sobre Kiev

Há 2h e 30min
Mais Videos

Mais Vistos

00:19

Carrega, aponta, dispara: Rússia divulga imagens da linha da frente

Ontem às 17:20
18:38
opinião
Agostinho Costa

"Se tivermos uma catástrofe como a da Venezuela, tenho dúvidas que a Proteção Civil tenha a capacidade de coordenação que se impõe"

Ontem às 15:58
06:27
opinião
Agostinho Costa

"Negociações entre EUA e Irão não auguram nada de bom"

29 jun, 20:14
00:21

"Fala comigo": o momento em que uma equipa portuguesa consegue comunicar com uma vítima presa há seis dias na Venezuela

Hoje às 03:39
05:24
opinião
Sónia Sénica

Zelensky atacou a Rússia para "tentar voltar a ter o foco da atenção das agendas políticas internacionais"

Ontem às 12:14
05:39
opinião
José Alberto Azeredo Lopes

"A Ucrânia já ganhou a guerra". Putin está "desligado da realidade"

Hoje às 10:26
05:08

Calor extremo: um trabalhador pode recusar-se a trabalhar? A resposta pode surpreender

Hoje às 09:02
36:32

Este debate entre Agostinho Costa e Alberto Cunha sobre o Médio Oriente tem lições para "estagiário" e "balázios"

28 jun, 21:45
23:33
opinião
Mário Crespo

"Isto é uma imensa derrota diplomática para os EUA" no Irão

Ontem às 23:28
29:54
opinião
Mário Centeno

Discurso de Leitão Amaro sobre imigração é "bastante redutor da realidade, é falso"

29 jun, 23:43
02:58
opinião
Manuel Serrano

"Donald Trump está a perder a paciência com o Irão"

29 jun, 23:52
02:45

O corpo desta criança foi "esmagado" pelo peso do prédio que ruiu sobre ele. Faltam medicamentos, equipamentos e pessoal para o tratar

Ontem às 14:17