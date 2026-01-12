TV
CNN Negócios - 12 de janeiro de 2026
Ontem às 18:20
Com Vasco Rosendo.
08:53
Atenção ao IRS: este é o prazo para se comunicar o agregado familiar - e isto é o que acontece se não o fizermos
Há 51 min
02:36
Gronelândia: "Os EUA querem explorar os depósitos que estão sob o gelo"
Há 52 min
02:28
Porque é que Donald Trump quer a Gronelândia e o que pode acontecer a seguir
Há 52 min
02:26
Agricultores franceses protestam contra acordo do Mercosul: são esperados 500 tratores em Paris
Há 55 min
05:48
opinião
Rodrigo Vaz
"A Rússia e a China estão cada vez mais unidas, mas Trump continua a hostilizar os seus aliados e a afastar-se da Europa"
Há 57 min
08:30
Ressonar não é normal e às vezes pode mesmo ser o sintoma de uma doença
Há 1h e 22min
02:10
Tracking Poll, dia 8: veja como está a corrida para as Presidenciais na entrada da última semana
Ontem às 20:35
02:40
opinião
Pedro Santos Guerreiro
"Cotrim de Figueiredo indiciava que tinha conhecimento de alguma coisa que poderia acontecer"
Ontem às 18:38
04:32
Júdice defende Cotrim de acusação de assédio: "Um tipo inteligente e sofisticado tentava seduzir uma senhora a dizer aquelas coisas horrorosas?"
Ontem às 22:33
15:36
opinião
Agostinho Costa
"Putin perguntou a Trump: 'Como é que os ucranianos sabiam onde estava?'". Agostinho Costa alerta: "Isto é mais que uma residência"
30 dez 2025, 15:16
27:47
opinião
Paulo Portas
"Se Putin prevalecer na Ucrânia, podem ter a certeza que um dia vai bater à porta dos Bálticos": Paulo Portas
21 dez 2025, 22:36
02:54
Tracking poll: Homens votam em Cotrim, mulheres e maiores de 55 anos em Seguro
11 jan, 22:04
02:21
A reação de Cotrim de Figueiredo às acusações de assédio
Ontem às 18:10
02:47
Tracking poll, dia 7: Seguro lidera com Cotrim colado. Marques Mendes cada vez mais longe do topo
11 jan, 21:17
01:30
opinião
Rui Calafate
"Se Cotrim de Figueiredo não estivesse lá em cima nas sondagens, não saía" a acusação de assédio
Ontem às 18:37
06:26
"Pelas declarações de Lavrov, já se percebeu que a Rússia está muito renitente em aceitar o que quer que seja"
23 dez 2025, 19:33
02:12
"Não são férias. É um mote de vida". Família portuguesa regressa a Lisboa após dar a volta ao mundo em catamarã
11 jan, 21:46
03:12
opinião
José Alberto Azeredo Lopes
Europeus "estão a preparar-se para engolir mais um elefante do temanho de um arranha-céus"
10 jan, 19:35