TV
Videos
Guia TV
Programas
DIRETO
Pesquisar
Mundo
Europa
E.U.A.
Ásia
África
Brasil
Médio Oriente
Política
Presidenciais 2026
Governo
Partidos
Presidente Marcelo
Factos Primeiro
Poder
Negócios
Economia
Dinheiro
Empresas
Imobiliário
Líderes
País
Crime e Justiça
Educação
Meteorologia
Saúde
Covid-19
Vida Saudável
Saúde Mental
Família
Amor e Sexo
Desporto
Benfica
FC Porto
Sporting
Liga
Seleção
Ronaldo
Champions
Desportos
Heróis
Artes
Música
Cinema
Teatro e Dança
Séries
Livros
Opinião
Colunistas
Comentadores
Estilo de Vida
Viagens
Gastronomia
Moda
Beleza
Tendências
Luxo
Automóvel
Futuro
Clima
Tecnologia
Ciência
Storytelling
TV
Videos
Guia TV
Programas
Podcasts
Ao vivo
Summit
International Summit
In Focus
Meet The CEO
Oeiras Education Forum
Todas as edições
Mais
Newsletters
Ficha Técnica
Branded Content
SIGA A CNN
ÚLTIMAS
VÍDEOS
PRESIDENCIAIS
veja todos os resultados
MAU TEMPO
reportagens
TRUMP
GUERRA
Ucrânia
Médio Oriente
CNN TRAVEL
CNN Meio Dia - 14H30 - 16 de fevereiro de 2026
Há 3h e 25min
Com Alexandre Évora e Filipa Tojal.
Videos
04:22
"Estaria num comboio a tentar sair do país". O que se sabe da detenção do antigo ministro ucraniano acusado de corrupção
Há 52 min
05:53
opinião
José Tomaz Castello Branco
Há um "elefante na sala" nas negociações entre EUA e Irão
Há 1h e 42min
11:28
opinião
Marco Serronha
Rússia vai mandar "um radical" para novas negociações de paz. O que esperar?
Há 2h e 25min
00:18
Pavlidis: «Perder 5-4 ou empatar 0-0? Acho que a resposta é óbvia»
Há 3h e 8min
01:25
«Anísio Cabral é um talento de topo, deve continuar humilde»
Há 3h e 11min
00:19
Pavlidis: «Estamos na máxima força e cabe ao treinador escolher»
Há 3h e 15min
Mais Videos
Mais Vistos
07:22
Depois das tempestades, o sol: a partir de quinta-feira "todo o território nacional terá temperaturas verdadeiramente primaveris"
Ontem às 10:58
04:44
opinião
Agostinho Costa
Agostinho Costa questiona Kaja Kallas: "Se não é uma superpotência, porque é que a UE não entra pela Rússia adentro?"
Ontem às 21:49
03:34
A Força Aérea filmou de cima esta parte de Portugal - veja e encontre você um adjetivo apropriado
13 fev, 08:44
04:16
"Não aparecer o carro, já por si, é um pouco estranho". GNR alargou o perímetro das buscas e usa drones para encontrar casal desaparecido em Montemor-o-Velho
Ontem às 13:40
06:29
A viatura anfíbia dos Fuzileiros que evita o isolamento de Ereira
Hoje às 10:49
07:33
Casal saiu para consulta em Coimbra e nunca mais voltou. Cinco dias depois "é um mistério que aqui paira"
Ontem às 10:38
05:32
"Este saco pode salvar vidas. Leva contigo, todos os dias": Cruz Vermelha lança kit de emergência para o mau tempo mas não só
13 fev, 15:26
00:08
Forças Armadas resgatam raposa da água em Ereira
13 fev, 19:20
02:47
Castelo de Torres Vedras em risco de ruir
Hoje às 13:01
31:49
opinião
Mário Crespo
"Esta Casa Branca está consciente de que as coisas não estão a correr bem. Marco Rubio teve respeito à Europa"
Ontem às 22:43
00:30
Um homem puxa uma corda e depois há uma explosão: Rússia mostra imagens da linha da frente
13 fev, 08:14
14:38
"Agora quem tiver dívidas em atraso de uma SCUT não pode ter uma candidatura aprovada [aos apoios do Estado]. Em 2001, ultrapassámos muita legislação e muita burocracia"
14 fev, 17:53