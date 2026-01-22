TV
LIGA EUROPA
Viktoria Plzen 1-0 FC Porto (a decorrer)
CNN Meio Dia - 14H20 - 22 de janeiro de 2026
Há 3h e 42min
Com Cátia Nobre e Alexandre Évora.
06:37
opinião
Helena Matos
"A segunda volta é um tempo de exagero, de hipérbole. A campanha precisa de antagonismo"
Há 10 min
04:25
opinião
Hugo Beleza
"Zelensky está a tentar espicaçar os europeus"
Há 51 min
09:43
opinião
Tiago André Lopes
"O que se passou em Davos nos últimos dois dias foi trágico. Os líderes mundiais sujeitaram-se a momentos bizarros por causa de Donald Trump"
Há 51 min
08:05
Depressão Ingrid motiva conferência de imprensa conjunta do IPMA, Proteção Civil e GNR. Veja os cuidados acrescidos que deve adotar
Há 2h e 8min
13:51
opinião
Rafael Martins
Zelensky vocalizou o que todos já sabem: "Se a Europa não se afirmar pelo poder das armas, não terá um papel relevante na nova ordem"
Há 2h e 8min
00:40
André Pipa: «Este Benfica tinha a obrigação de jogar muito mais»
Há 2h e 31min
04:37
Novas tabelas de IRS trazem uma "diferença significativa" ao salário dos portugueses
20 jan, 13:42
03:20
opinião
Agostinho Costa
"O mais provável é que não haja nenhuma intervenção militar na Gronelândia". Mas "há 1.500 militares em alerta no Alasca"
Ontem às 20:29
07:22
O momento em que Montenegro explica por que motivo não apoia Seguro contra Ventura na segunda volta
Ontem às 17:25
04:34
Vai comprar casa? Estes são os três cuidados principais para evitar burlas
Ontem às 10:53
02:14
"Era o que faltava que o único voto legítimo e democrático" fosse em Seguro contra Ventura, diz Paulo Núncio (AD)
Ontem às 17:29
15:45
opinião
Agostinho Costa
"Mark Rutte não parece europeu": Agostinho Costa diz que "subserviência" do líder da NATO a Trump "roça o escandaloso"
Há 3h e 18min
02:12
opinião
Tiago André Lopes
"Todo o discurso [de Donald Trump] teve muito pouco de diplomacia e cortesia"
Ontem às 15:02
03:42
opinião
Agostinho Costa
"A Europa colocou-se numa posição em que entregou todos os trunfos a Trump"
20 jan, 23:58
03:27
Por dentro da CNN Portugal durante a noite das eleições - estes são os nossos bastidores
Ontem às 16:45
00:41
Tempestade mostra a força do mar num restaurante da Sicília
Hoje às 08:58
04:00
opinião
Mafalda Anjos
"Declaração de Cotrim de Figueiredo sobre Ventura é muito grave"
12 jan, 22:16
16:07
"É eticamente reprovável, mas não é crime na lei americana": Trump "não fez algo que outros presidentes fizeram" e agora duplicou a sua fortuna
Ontem às 23:57