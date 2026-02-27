CNN Meio Dia - 14H15 - 27 de fevereiro de 2026

Há 2h e 27min

Com Alexandre Évora a Cátia Nobre.

01:32

«O foco absoluto do FC Porto é o campeonato, a Liga Europa não será prioritária»

Há 31 min
01:35

«Bodo/Glimt é o melhor adversário que o Sporting podia ter, todos queriam»

Há 32 min
01:38

«Mensagem de Luisão nas redes sociais é um bocadinho embaraçosa para o Benfica»

Há 33 min
01:57

Aumente o áudio ou use phones: Marcelo começou subitamente a cantar o hino "a cappella"

Há 38 min
01:16

«Resta saber se Mourinho está em sintonia com a mensagem do clube sobre Prestianni»

Há 39 min
00:46

Com Seguro, "Portugal não corre o menor risco de ser como a Hungria" - "é um europeísta desde sempre", diz Costa

Há 40 min
03:45
Rui Santos

Não foi o Real Madrid que eliminou o Benfica, diz Rui Santos: "Foi o árbitro francês no Estádio da Luz"

Ontem às 12:33
02:00

Polícia divulga as imagens de um aparatoso acidente que envolveu uma das maiores figuras da WWE

Ontem às 23:46
09:04

Se pratica jejum intermitente, atenção às explicações desta nutricionista

25 fev, 13:59
04:36

Há carros que vão ter “uma reprovação do tipo 2 ou tipo 3, grave ou muito grave”, na próxima inspeção

Há 3h e 36min
00:46

As primeiras imagens da grande operação militar do Afeganistão contra o Paquistão

Ontem às 20:20
01:05
Luís Vilar

"No comportamento, o Benfica não é europeu, é distrital. O Sporting de Lisboa é mas é o Benfica de Lisboa

Ontem às 20:59
04:43
Sérgio Sousa Pinto

Sérgio Sousa Pinto traça a diferença entre Passos Coelho e Ventura

25 fev, 23:26
01:57

Aumente o áudio ou use phones: Marcelo começou subitamente a cantar o hino "a cappella"

Há 38 min
25:05

"Não sou filiada, nunca me filiei e não conto filiar-me": a entrevista de Cristina Ferreira a Ana Abrunhosa - na íntegra

Ontem às 13:22
15:26
Agostinho Costa

"Qualquer que seja a pedra que Trump mexa tem um xeque-mate a seguir - porque as opções são todas más"

25 fev, 15:55
24:53
Miguel Sousa Tavares

"O homem que teve nas mãos uma oportunidade histórica de fazer reformas, não fez nada. Não sei que autoridade tem para o exigir"

Ontem às 23:47
04:50

Qual o valor máximo que podemos pagar com dinheiro? Saiba aqui

25 fev, 09:11