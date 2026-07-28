TV
Videos
Guia TV
Programas
DIRETO
Pesquisar
Mundo
Europa
E.U.A.
Ásia
África
Brasil
Médio Oriente
Política
Presidenciais 2026
Governo
Partidos
Presidente Seguro
Factos Primeiro
Poder
Negócios
Economia
Dinheiro
Empresas
Imobiliário
Líderes
País
Crime e Justiça
Educação
Meteorologia
Saúde
Covid-19
Vida Saudável
Saúde Mental
Família
Amor e Sexo
Desporto
Mundial 2026
Benfica
FC Porto
Sporting
Liga
Seleção
Ronaldo
Champions
Desportos
Heróis
Artes
Música
Cinema
Teatro e Dança
Séries
Livros
Opinião
Colunistas
Comentadores
Estilo de Vida
Viagens
Gastronomia
Moda
Beleza
Tendências
Luxo
Automóvel
Futuro
Clima
Tecnologia
Ciência
Storytelling
TV
Videos
Guia TV
Programas
Podcasts
Live Events
Summit
International Summit
In Focus
Meet The CEO
Oeiras Education Forum
Todas as edições
Mais
Newsletters
Ficha Técnica
Branded Content
SIGA A CNN
ÚLTIMAS
VÍDEOS
POLÉMICAS
Exames Nacionais
Luís Neves
GUERRA
Irão
Ucrânia
CNN TRAVEL
CNN Meio Dia - 13H59 - 28 de julho de 2026
Hoje às 13:58
Com Cátia Nobre.
Videos
03:04
opinião
Marco Serronha
"Donald Trump está numa altura em que vai ter mesmo de tomar uma posição definitiva sobre o conflito"
Há 19 min
02:22
"Esta é a reunião mais difícil para Netanyahu. A grande amizade na Casa Branca tem vindo a resfriar muito"
Há 19 min
02:12
Trump e Netanyahu têm "rumos diferentes" e "não podiam estar mais desalinhados"
Há 19 min
02:19
Segurança para a entrada na AR "é um esquema praticamente infalível". Depois de se entrar "sente-se quase total liberdade"
Há 19 min
03:40
opinião
Miguel Baumgartner
"Netanyahu e Zelensky vão tentar mostrar a Trump que Moscovo e Teerão estão juntos nesta guerra"
Há 19 min
01:39
"É a primeira vez que me lembro de uma coisa sequer parecida com esta ter acontecido na nossa AR"
Há 45 min
Mais Videos
Mais Vistos
01:46
As imagens do centro comercial onde se teme que haja "alguns" mortos após sismo no Japão
Hoje às 12:20
02:49
opinião
Manuel Serrano
Netanyahu vai tentar "convencer Donald Trump a não acabar com esta guerra"
Hoje às 00:01
04:05
opinião
Agostinho Costa
"Como é que a maior potência do mundo, ao fim de 13 dias de uma campanha desnecessária, chega à conclusão que não tem mísseis?"
26 jul, 21:20
02:57
Ponte destruída, santuário danificado: as primeiras imagens após um grande sismo no Japão
Hoje às 11:48
12:28
Ventura nega encenação em gabinete vandalizado: "um dos lotes de documentos que desapareceram referia-se à comissão de inquérito a Luís Neves"
Hoje às 12:22
24:18
opinião
Agostinho Costa
"A guerra está a correr muito mal" à Ucrânia e "os russos estão a avançar em toda a linha"
Há 2h e 55min
12:54
opinião
Carlos Branco
"Desde dezembro de 2023 que a Ucrânia não tem ganhos líquidos"
26 jul, 23:03
07:33
opinião
Tiago André Lopes
“É um mau princípio” para a Ucrânia. Trump, Zelensky e Netanyahu na Casa Branca
Ontem às 09:05
13:27
Chamas muito perto de habitações na Guarda
Ontem às 17:22
04:09
Antiga diretora-adjunta da Polícia Judiciária soube do atrelado pela televisão
Ontem às 23:53
07:01
"Aquilo que vemos é a A25 completamente em chamas". Fogo na Guarda chegou "num ápice" à autoestrada
Há 1h e 27min
01:32
Gabinete de Ventura vandalizado. Montenegro já reagiu
Hoje às 11:47