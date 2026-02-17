TV
CNN Meio Dia - 13H54 - 17 de fevereiro de 2026
Há 3h e 20min
Com Alexandre Évora e Filipa Tojal.
Videos
00:44
«Roubar bolas e recolher bolas só em África»
Há 11 min
01:41
«Quem escreve este comunicado sabe que está a mentir»
Há 17 min
00:30
«FC Porto vai ser recebido em Alvalade com toda a dignidade possível»
Há 43 min
27:21
opinião
Jorge Saramago
Há uma "anedota completa" na mesa de negociações para a paz na Ucrânia
Há 1h e 13min
08:33
"Quando Epstein conseguia segredos da elite, utilizava-os para seu proveito"
Há 1h e 31min
03:07
Este negócio de Alcácer tinha 118 anos: tem de recomeçar do zero depois do mau tempo
Há 1h e 31min
Mais Videos
Mais Vistos
05:13
“Anular aquele golo ao Famalicão não faz sentido”: Rui Santos explica porquê
Ontem às 21:41
08:36
opinião
José Correia Guedes
"Há três hipóteses": o caso do avião da TAP que "violou altitude de segurança"
Ontem às 21:15
02:20
Seis dias depois, está assim o buraco na A1
Hoje às 10:42
07:58
opinião
Agostinho Costa
Agostinho Costa: "Há uma narrativa da parte russa que pode indicar uma mudança na estratégia"
Ontem às 19:34
04:16
"Não aparecer o carro, já por si, é um pouco estranho". GNR alargou o perímetro das buscas e usa drones para encontrar casal desaparecido em Montemor-o-Velho
15 fev, 13:40
07:16
"Trump está aflito porque, desta vez, foi morta uma pessoa que tinha uma arma de fogo legal"
27 jan, 17:28
09:07
Por que motivo o Canadá decidiu inspirar-se numa missão de um submarino da Marinha portuguesa
Ontem às 19:36
04:44
opinião
Agostinho Costa
Agostinho Costa questiona Kaja Kallas: "Se não é uma superpotência, porque é que a UE não entra pela Rússia adentro?"
15 fev, 21:49
02:58
"Uma nuvem de pó muito grande". Novo deslizamento de terras na Costa de Caparica: três casas soterradas
Há 2h e 50min
01:21
Polígrafo. FC Porto pôs óleo nas paredes dos balneários do Benfica em 2020?
Ontem às 21:28
01:36
Polígrafo. Emigrantes na Suíça festejaram a derrota de André Ventura?
Ontem às 22:29
01:38
Assustado com a tecnologia? Esta demonstração de Kung Fu pode dar-lhe razão
Hoje às 12:58