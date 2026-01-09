TV
CNN Meio Dia - 13H50 - 9 de janeiro de 2026
Hoje às 13:50
Com Cátia Nobre e Alexandre Évora.
01:33
Combinavam tudo nas redes sociais e atacavam durante a noite: identificados jovens suspeitos de assaltos violentos em Albufeira
Há 5 min
01:58
Voos cancelados, viagens de comboio interrompidas: tempestade Goretti provoca o caos no norte e centro da Europa
Há 6 min
01:56
Cotrim usa Passos Coelho para contra-atacar Marques Mendes: "Há uns anos chamou cata-vento a Passos"
Há 1h e 25min
02:09
Gouveia e Melo diz que adversários só estão na corrida por causa dos partidos: "Não têm valor intrínseco"
Há 1h e 28min
01:57
Catarina Martins critica "carta de amor" de Cotrim a Montenegro, António Filipe descreve-o como um "aliado do Governo"
Há 1h e 28min
02:08
"Parece um cata-vento": Marques Mendes diz que Cotrim de Figueiredo "anda aos ziguezagues" à procura de apoios
Há 1h e 29min
05:57
opinião
Agostinho Costa
Oreshnik: ataque russo com "arma absoluta" serviu para Putin "mostrar a Zelensky que não está seguro no seu bunker"
Hoje às 11:18
01:14
O que mostram os vídeos do momento em que um agente do ICE matou uma mulher nos EUA
Ontem às 11:48
01:47
A TVI/CNN foi à casa onde Nicolás Maduro passava férias na infância e foi isto que encontrou
Ontem às 22:44
02:48
Pode haver uma crise financeira global?
5 jan, 18:15
03:45
opinião
Rui Calafate
"Vamos ser duros. Quem é que mama à conta do SNS?": Rui Calafate relata história pessoal sobre a morte do pai depois de um atraso do INEM
Ontem às 19:09
19:32
opinião
Agostinho Costa
Há um "jogo do pau e da cenoura" entre os EUA e a Rússia
Ontem às 15:20
03:03
Tracking poll, dia 5: Ventura mantém liderança, Cotrim aproxima-se de Seguro
Há 2h e 39min
02:57
PSP encontra empregada de Miguel Arruda vestida dos pés à cabeça com roupa furtada no aeroporto
Ontem às 21:23
02:17
Tracking Poll, dia 4: André Ventura ultrapassa Seguro num dia em que Gouveia e Melo volta a colar-se a Cotrim
Ontem às 19:52
03:42
opinião
Agostinho Costa
"Não sabemos até que ponto é que não há um acordo tácito em que a antiga União Soviética é a área de influência russa e o hemisfério ocidental é dos EUA"
Hoje às 11:12
15:36
opinião
Agostinho Costa
"Putin perguntou a Trump: 'Como é que os ucranianos sabiam onde estava?'". Agostinho Costa alerta: "Isto é mais que uma residência"
30 dez 2025, 15:16
01:09
Imagens amadoras das ruas mostram o que o Irão não quer que se veja
Hoje às 11:38