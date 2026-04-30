Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

CNN Meio Dia - 13H50 - 30 de abril de 2026

Há 1h e 53min

Com Cátia Nobre.

Videos

03:44

«O maior adversário do Sporting é o próprio Sporting»

Há 29 min
08:31
opinião
Sónia Sénica

"Trump vai ter de recentrar-se na ameaça nuclear para justificar a sua ação externa"

Há 30 min
03:43

«A equipa do Sporting baixou completamente os braços»

Há 31 min
05:24

Vem aí um "aperto grande" na prestação da casa

Há 38 min
09:01
opinião
José Carmo

"Rússia não quer passar um vexame em pleno Dia da Vitória"

Há 41 min
04:16

«Bruno Lage foi despedido e, se calhar, fez um trabalho melhor»

Há 1h e 47min
Mais Videos

Mais Vistos

32:09
opinião
Agostinho Costa

Agostinho Costa: “Onde é que Trump tem sido um ‘nice guy’? É isso, mas ao contrário”

Ontem às 15:36
07:28
opinião
Agostinho Costa

"Os EUA não têm marcha-atrás, é uma viatura que só tem acelerador e vai em direção ao abismo"

28 abr, 22:53
00:44

Incêndio na Amadora: três feridos e dificuldades a retirar grávida

Há 1h e 58min
12:22

Decisão de absolver Rui Pinto "é absolutamente inédita e inesperada até para a defesa" - mas tem uma explicação

Ontem às 23:27
02:17

Foi tudo encenado? Aumentam as especulações em volta da tentativa de homicídio de Donald Trump

28 abr, 22:51
22:08
opinião
Mário Crespo

"Toda a gente pensava que ele vinha com paninhos quentes, mas o discurso de Carlos III foi um discurso político"

28 abr, 22:57
06:53
opinião
Jorge Saramago

Operação militar dos EUA no Irão "está a ser um sucesso inquestionável"

Ontem às 18:27
01:38

Carlos III foi ao congresso americano defender a NATO e interceder pela Ucrânia

28 abr, 23:18
02:21

"Do nada sentimos um barulho, os vidros todos estremeceram": o estrondo foi provocado por um F-16

28 abr, 22:30
05:49
opinião
Henrique Machado

"Rui Pinto fez um acordo com o MP e a PJ no sentido da negociação": como o maior hacker português acabou absolvido de 241 crimes

Ontem às 17:32
10:31
opinião
Rafael Martins

Homem que tentou matar Trump "não é um indivíduo qualquer. Era tido como quase brilhante"

27 abr, 14:54
02:21

Trump e Putin falaram ao telefone durante hora e meia: eis o que se sabe da conversa

Ontem às 21:20