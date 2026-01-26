TV
CNN Meio Dia - 13H50 - 26 de janeiro de 2026
Há 3h e 53min
Com Alexandre Évora.
Videos
01:48
"O erro de Marques Mendes foi não assumir o seu histórico profissional"
Há 10 min
04:30
opinião
Anselmo Crespo
"André Ventura tem a vida muito facilitada na segunda volta"
Há 10 min
07:43
opinião
Filipe Santos Costa
"Nunca nenhum presidente da China desferiu um golpe destes na estrutura militar"
Há 10 min
12:27
opinião
Sónia Sénica
"As negociações de paz para a Ucrânia estão a ser ancoradas em algo que transcende o futuro do país"
Há 11 min
07:39
opinião
Paula Costa Simões
"Seguro tem todas as condições para vencer, mas não pode dormir na forma"
Há 11 min
21:18
opinião
Marco Serronha
"A desmilitarização do Hamas é o ponto fundamental para entrar na fase dois"
Há 11 min
Mais Videos
Mais Vistos
06:01
Agostinho Costa: "Falta muito pouco, nos próximos seis meses está resolvido. O Donbass está perdido"
Ontem às 22:13
05:33
A tiroide "é como o acelerador de um carro" e quando tem problemas o diagnóstico pode ser difícil. Esteja atento a estes sinais
24 jan, 09:41
03:18
"Provavelmente amanhã os EUA vão concluir os preparativos para uma possível ação contra o Irão"
Ontem às 08:32
01:35
Vídeo e fotografias indiciam que Pretti tinha apenas um telemóvel na mão e que não estaria armado
Ontem às 09:09
07:00
opinião
José Pacheco Pereira
A "caça ao tacho" como arma política: Pacheco Pereira desmonta a retórica do Chega
Ontem às 23:32
04:15
Estratégia de Defesa Nacional americana "humilha a Rússia"
Ontem às 22:30
00:22
Um soldado sozinho no meio da neve: Rússia divulga imagens dos mais recentes ataques
Hoje às 11:52
26:10
opinião
Paulo Portas
Paulo Portas: o "Global" na íntegra
Ontem às 22:01
00:52
Imagens mostram o navio russo Moskva a arder
18 abr 2022, 10:43
03:59
"O que está a ser negociado nos Emirados é o novo mapa da Ucrânia, as suas novas fronteiras"
24 jan, 10:46
19:40
"O temporal está declarado". Mário Crespo explica "uma semana sinistra" que anuncia o "fim de uma ordem mundial"
Ontem às 22:35
01:00
As imagens da Operação Adamastor, a maior apreensão de droga de sempre feita em Portugal
Ontem às 15:50