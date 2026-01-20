TV
CNN Meio Dia - 13H50 - 20 de janeiro de 2026
Há 3h e 27min
ComAlexandre Évora e Cátia Nobre.
24:32
opinião
Miguel Baumgartner
"Os EUA não são mais amigos nem parceiros da Europa. E, curiosamente, Macron já fala na China"
Há 24 min
07:50
Ventura desafia Seguro para debates: "Isto não é para medricas, isto é para lutar pelo país a sério"
Há 24 min
06:26
"Temos de ter muita atenção aos nossos jovens. A radicalização pode entrar-nos pela porta adentro"
Há 24 min
01:02
André Pipa: «Sporting pontuar com o PSG seria ótimo»
Há 1h e 11min
01:23
Maniche: «Rafa oscilou muito no Benfica»
Há 1h e 47min
00:49
Bruno Andrade: «Com a chegada do Rafa o Benfica desiste de André Luiz»
Há 2h e 1min
03:57
Mário Amorim Lopes partilha uma história que antes confidenciou em privado (e que envolve Sócrates e Ventura)
Ontem às 23:36
03:58
"Não considero André Ventura um democrata. É uma ameaça à nossa democracia"
18 jan, 23:28
05:07
"Não passa pela cabeça que um democrata e um homem decente não vote em António José Seguro"
Ontem às 16:04
03:10
opinião
Rui Calafate
Rui Calafate antecipa aquele que poderá ser o "maior resultado de sempre" do Chega
Ontem às 20:13
04:05
"Nunca". Isaltino Morais tem a certeza em quem não vota
Ontem às 23:34
08:30
opinião
Agostinho Costa
A Dinamarca levou "uma facada pelas costas". Agora "está baralhada" e vai fazer "uma ridicularia"
16 jan, 23:01
01:30
As imagens da colisão entre dois comboios em Espanha
Ontem às 12:33
17:19
Veja o Polígrafo TVI desta semana na íntegra
Ontem às 22:05
01:59
"Todos os especialistas ferroviários estão surpreendidos: é um acidente muito difícil de explicar"
Ontem às 15:23
00:12
Casuals do FC Porto atacam café com adeptos do Vitória
Ontem às 00:03
03:56
opinião
Miguel Relvas
"O PSD cometeu um erro que vai custar caro"
Ontem às 20:16
07:16
opinião
Tiago André Lopes
Gronelândia é um “não assunto” para 10 países da UE e isso impede o uso do instrumento anticoerção
Hoje às 11:45