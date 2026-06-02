Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM
TV
Videos
Guia TV
Programas
DIRETO
Pesquisar
Mundo
Europa
E.U.A.
Ásia
África
Brasil
Médio Oriente
Política
Presidenciais 2026
Governo
Partidos
Presidente Seguro
Factos Primeiro
Poder
Negócios
Economia
Dinheiro
Empresas
Imobiliário
Líderes
País
Crime e Justiça
Educação
Meteorologia
Saúde
Covid-19
Vida Saudável
Saúde Mental
Família
Amor e Sexo
Desporto
Benfica
FC Porto
Sporting
Liga
Seleção
Ronaldo
Champions
Desportos
Heróis
Artes
Música
Cinema
Teatro e Dança
Séries
Livros
Opinião
Colunistas
Comentadores
Estilo de Vida
Viagens
Gastronomia
Moda
Beleza
Tendências
Luxo
Automóvel
Futuro
Clima
Tecnologia
Ciência
Storytelling
TV
Videos
Guia TV
Programas
Podcasts
Live Events
Summit
International Summit
In Focus
Meet The CEO
Oeiras Education Forum
Todas as edições
Mais
Newsletters
Ficha Técnica
Branded Content
SIGA A CNN
CNN ALERTA
Fulham anuncia saída de Marco Silva
ÚLTIMAS
VÍDEOS
PSU
GUERRA
Irão
Ucrânia
MUNDIAL 2026
PODCASTS
NEWSLETTER
CNN TRAVEL
CNN Meio Dia - 13H50 - 2 de junho de 2026
Há 3h e 14min
Com Cátia Nobre.
Videos
14:19
opinião
Miguel Baumgartner
Há "cidades-fortaleza" determinantes na Ucrânia. Esta é a explicação
Há 1h e 4min
04:27
"Consumimos o Mundial de várias formas". E isso mexe com a economia devido ao "negócio emocional"
Há 1h e 4min
17:06
opinião
Agostinho Costa
"Kiev está disponível para negociar, porque o que aí vem não é nada bom". Agostinho Costa vê no último ataque russo "um teste" para algo maior
Há 1h e 4min
07:12
opinião
Daniela Melo
"Ao pedir à China que intervenha junto da Rússia, Trump implicitamente admite o seu fracasso"
Há 1h e 5min
01:02:30
CNN Mais Transferências - Mourinho à espera das eleições
Há 2h e 19min
51:55
CNN Meio Dia - 13H50 - 2 de junho de 2026
Há 3h e 14min
Mais Videos
Mais Vistos
06:40
opinião
Rui Santos
"Bomba: a proposta do Real Madrid a Mourinho é inferior à do Benfica e nem é progressiva"
Ontem às 21:57
05:15
opinião
Agostinho Costa
"Não é a matar russos com drones que se vira uma guerra": Agostinho Costa explica "a grande mudança" na estratégia de Kiev
31 mai, 21:48
03:27
Frio e aguaceiros: vem aí um "jato polar" que pode estragar as férias a muitos portugueses
31 mai, 16:33
00:42
As imagens impressionantes dos bombardeamentos russos contra a Ucrânia durante a noite
Hoje às 06:28
00:42
Ucrânia em chamas: as imagens dos segundos que se seguiram ao grande ataque da Rússia
Hoje às 07:27
00:33
O momento em que um urso ataca uma pessoa em plena cidade no Japão
Hoje às 09:02
24:35
opinião
Mário Centeno
"O problema do mercado de trabalho não é quem não quer trabalhar": a análise de Mário Centeno na íntegra
Ontem às 23:21
07:03
"Israel está numa situação francamente difícil"
Ontem às 14:03
26:56
opinião
Paulo Portas
"Os Estados Unidos e o Irão não estão a discutir palavras, estão a discutir orgulhos": Paulo Portas na íntegra
31 mai, 22:14
08:42
opinião
Marco Serronha
Há uma "única capacidade" onde a Rússia ganha a guerra. "Tudo o resto está a perder"
Hoje às 10:40
09:40
opinião
Tiago André Lopes
"Donald Trump está a ampliar coisas que não estão a acontecer"
Ontem às 22:59
09:11
"A guerra contra o Irão já recomeçou em pleno"
Ontem às 15:37